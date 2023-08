Katarino Čas je Renault Austral zvabil na enoletno skupno potovanje

Oglasno sporočilo

Renault z veseljem in ponosom napoveduje začetek sodelovanja z mednarodno uveljavljeno slovensko igralko Katarino Čas, ki se nam je priljubila v številnih tujih ter domačih filmih in serijah. Kot ambasadorka znamke Renault je Katarina Čas za leto dni v uporabo prejela Renault Austral, najnovejši ponos francoske avtomobilske znamke.

Foto: Urša Premik

Tako kot Katarina Čas navdušuje svoje oboževalce, tudi Renault že od nekdaj s svojo svežino in inovativnostjo vzbuja odobravanje vseh, ki cenijo francosko avtomobilsko zgodbo. Austral je najnovejši član te družine, ki privlačno zunanjost uspešno združuje z najboljšo tehnologijo. Da se je v ta avto res vredno usesti, je hitro spoznala tudi Katarina Čas, saj se ji je za volanom razkril pogled, kakršnega ni bila vajena.

Katarina Čas bo zahvaljujoč najsodobnejši hibridni tehnologiji E-Tech na svojih prihodnjih poteh cestne kilometre nabirala ne samo udobno in varno, ampak tudi prijaznejše do okolja. V njenem Australu namreč utripa srce polnega hibrida, ki zagotavlja večje uživanje v vožnji ob manjšem izpustu CO2. Kot vsakodnevna uporabnica Australa bo s svojimi izkušnjami in pričevanji lahko nastopila kot kredibilna ambasadorka znamke Renault ter v praksi preverila zavezanost te francoske znamke dizajnu, varnosti, sodobni tehnologiji in ekologiji.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Foto: Urša Premik

V družbi GA Adriatic kot uvozniku vozil znamke Renault so prepričani, da bo partnerstvo s Katarino Čas dodatno okrepilo položaj Renaulta v Sloveniji, saj Renault in Katarino Čas povezuje enak duh strasti, iskanja inovativnih pristopov in ustvarjanja nepozabnih spominov.

Naročnik oglasnega sporočila je GA ADRIATIC D.O.O.