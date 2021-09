“Karavanski” BMW M3: policija ga je zajela in posnela uničenje #video

Britanci so zajeli in uničili BMW M3 v karavanski izvedbi, kakršnega uradno nemška avtomobilska znamka ne nudi. Za predelavo so uporabili štiri različne BMW-je in dva med temi sta bila pred dvemi oziroma tremi leti ukradena.

Lani je na avtomobilskih srečanjih precej pozornosti požel strupeno zeleni BMW M3, ki je bil nekaj posebnega zaradi karavanske izvedbe. Toda ker BMW še ni izdelal športnega M3 kot karavana - tak avtomobil bodo imeli prvič šele z zdajšnjo generacijo tega avtomobila - je to pritegnilo tudi pozornost pristojnih služb v Veliki Britaniji.

Ti so obiskali lastnika avtomobila in ugotovili, da je njegov karavanski BMW M3 dejansko sestavljen iz štirih avtomobilov. Težava za lastnika je bila predvsem ta, da sta bila dva med njimi nekoč ukradena in da je zato športni karavan povsem nelegalen. Za predelavo so uporabili dva ukradena M3 (enega iz leta 2018 in drugega iz 2019) in še dva klasična karavanska BMW-ja. Da nekaj ni v redu, so zaznali že takoj, ko so bile registrske oznake pisane na avtomobil z dizelskim motorjem.

Uničenje posneto: tudi Britanci z zgledom podobno kot Filipinci

Lastnik avtomobila tega morda niti ni vedel (policija nima dokazov da je bil vpleten v kraje), a to na končno usodo avtomobila ni vplivalo. Podobno kot z zaseženimi superšportniki počne predsednik na Filipinih, so naredili tudi Britanci. BMW so povsem uničili in to dejanje kot zgled drugim, ki na avtomobilski trg vstopajo z ukradenimi ali ponarejenimi nadomestnimi deli, tudi posneli in objavili.