Milijon evrov: z bagrom že drugič letos nad avtomobile #foto

Filipini po BDP ne sodijo med sto držav na svetu, njihov carinski urad pa je skladno z direktivo predsednika Rodriga Roa Duterteja že drugič letos uničil dragocene zasežene avtomobile. Duterte je izdal direktivo, da je treba tovrstne primere tihotapljenja uničiti in dati javnosti jasno sporočilo, da se bo filipinska vlada resno spoprijela s to problematiko.

Tokrat so uničili 21 vozil v skupni ocenjeni vrednosti milijon evrov.

Že drugi "vzgojni ukrep" leta

Med uničenimi so avtomobili kot so mclaren 620R, bentley flying spur, porsche 911, mercedes-benz SLK, lotus elite in podobno. Prav tako so uničili 14 Mitsubishijevih jeepov.

Te avtomobile so zajeli v različnih pristaniščih, in sicer med leti 2018 in 2020. Letos februarja so na podoben način uničili že 17 vozil.

Prizori z uničenja:

Foto: Bureau of Customs PH

