Kar 78 % mladih meni, da bi jim sodobna tehnologija olajšala opravljanje vozniškega izpita

Oglasno sporočilo

Po začasni zaustavitvi med epidemijo so se ob upoštevanju varnostnih ukrepov ponovno odprle šole vožnje. V Sloveniji vsako leto pridobi vozniški izpit približno 25 tisoč mladih voznikov. Zaradi neizkušenosti veljajo za ogroženo skupino voznikov, saj so v prometnih nesrečah udeleženi trikrat pogosteje od povprečnega voznika. Kar 778 mladih, ki so opravili vozniški izpit pred izbruhom pandemije, je med 10. aprilom in 15. majem letos sodelovalo v zanimivi raziskavi, v kateri so delili svoja mnenja in izkušnje o opravljanju vozniškega izpita.

67 odstotkov mladih prispeva za opravljanje izpita

Če smo verjeli, da so starši tisti, ki plačajo svojim otrokom opravljanje vozniškega izpita, podatki pravijo drugače. 32 odstotkov mladih finančno sodeluje pri pokrivanju stroškov, 35 odstotkov pa si vozniški izpit plača iz lastnega žepa. "To se potem kaže tudi v njihovi zavzetosti na urah vožnje. Kandidati so osredotočeni in zelo motivirani, predvsem pa dovzetni za novo znanje. Kljub njihovi mladosti gre za posameznike, ki za zagotavljanje varnosti na cesti ne sprejemajo nikakršnih kompromisov. Lepo je delati s tako odgovornimi osebami," pravi Vojko Verdev, lastnik in učitelj vožnje iz Šole vožnje Verdev, ki ima z mladimi vozniki že več kot 25 let izkušenj. Dodaja še, da so starši pomembno sidrišče ob opravljanju vozniškega izpita.

Opravljanje vozniškega izpita bi lahko bilo manj stresno

Za skoraj polovico vprašanih (49 %) je bilo opravljanje vozniškega izpita prijetno obdobje. Druga polovica pa jih meni, da je to bilo zanje precej stresno obdobje. Tako naj bi bilo predvsem zaradi občutka odgovornosti, ker postajajo sodelujoči v prometu, in zaradi strahu pred neuspehom. Iz raziskave je razvidno, da je večina sodelujočih od učiteljev vožnje redno prejemala informacije o svoji vožnji in dogodkih med uro vožnje. "Žal pa lahko te informacije, ki bistveno vplivajo na napredovanje kandidata, posredujemo le ustno," dodaja Verdev. V Sloveniji veljaven Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje določa, da mora učitelj vožnje voditi obvezno evidenco ur vsakega kandidata v papirni obliki. V evidenčni karton in dnevni razvid vožnje posameznega kandidata tako lahko vpisuje le opravljene ure in kilometre. Beleženje dogodkov med uro vožnje pa je v pisni obliki, na papirju, oteženo. Ustrezne ustanove so bile že večkrat pozvane k spremembi zastarelega pravilnika, kar bi šolam vožnje omogočalo bolj zaželen in sodoben elektronski način beleženja napredka kandidata. Obenem bi bil vpogled v dogodke med uro zelo dobrodošel tudi za kandidate, saj že omenjena raziskava kaže, da več kot polovica mladih deli s starši in prijatelji svoje najpogosteje opravljene napake med uro vožnje. Po mnenju mladih voznikov bi prav možnost prejemanja seznama napak (90 %) in pregled svojih najpogostejših napak kasneje v miru doma (76 %) bistveno pripomogla k temu, da postanejo dobri in varni vozniki.

Šole vožnje že preizkusile sodobno aplikacijo

Nedavno obdobje koronavirusne pandemije je vodilo v razmah številnih digitalnih rešitev. Tudi med izolacijo in mirovanjem gospodarstva so lahko nekatere dejavnosti delovale prav s pomočjo sodobnih aplikacij. Mlado start-up podjetje v Sloveniji je že lani razvilo sodobno platformo FOORA za povezovanje šol vožnje s kandidati. Uporabnost aplikacije se za bodočega mladega voznika izkaže z vstopom v šolo vožnje in prvimi urami vožnje. Učitelj vožnje v aplikaciji beleži opravljeno pot kandidata na posamezni uri in dogodke, iz katerih lahko kandidat razbere svoje najpogostejše spodrsljaje in se uči iz napak. "To lahko kandidat počne sam, z učiteljem vožnje, s starši, prijatelji … in zato zagotovo hitreje napreduje," meni učitelj vožnje Uroš Lešnik, lastnik Šole vožnje Lešnik s 25-letnimi izkušnjami. Kandidatom pa bi lahko aplikacija na primer omogočala tudi nakup ur prek spleta, spremljanje števila porabljenih ur, celotno zgodovino opravljenih voženj ...

Projekt FOORA je prejel certifikat Evropske komisije (Obzorje 2020) kot "edinstvena spletna in mobilna platforma za izboljšanje usposabljanja in izobraževanje bodočih voznikov ter ustvarjanje varnejših cest za vse uporabnike". Predstavljene rešitve so prepričale zahtevno mednarodno skupino neodvisnih strokovnjakov, da platforma pomembno prispeva k večji varnosti v prometu med mladimi.

Aplikacijo FOORA je do zdaj testno preizkusila že približno četrtina (40) slovenskih šol vožnje in izkušnje so dobre, predvsem zaradi lažjega vodenja evidence in manj papirologije, ki pa jo določa še vedno veljaven pravilnik iz leta 2011. "Menim, da so razmere pandemije, ki so svet nekako prisilile k uporabi sodobnih tehnologij, pokazale, da je prava pot za prihodnost digitalna. Ob uporabi aplikacije bi lahko kandidati tudi v času, ko šole vožnje nismo mogle delovati, doma utrjevali svoje znanje, se učili iz napak in ponavljali teorijo. Poleg tega nam aplikacija FOORA omogoča, da imamo informacije na enem mestu, zato je v veliko pomoč vsem vpletenim v procesu opravljanja vozniškega izpita. Za panogo šol vožnje bi to pomenil velik napredek v izobraževanju kandidatov," pravi Milan Čadej, lastnik in učitelj vožnje iz Šole vožnje Čadej, ki znanje predaja že 30 let. Da je inovativna aplikacija zanimiva in pomembna priložnost za večjo varnost mladih voznikov, so prepoznali tudi v zavarovalnici GENERALI in podprli projekt.

Kar 90 % vprašanih mladih je pritrdilo, da bi aplikacijo FOORA zagotovo uporabljali, če bi zanjo izvedeli od svojega učitelja vožnje. Predvsem pa so bili v veliki večini mnenja (78 %), da bi taka aplikacija kandidatu olajšala usposabljanje za vozniški izpit in bi ga zato opravil hitreje in bolje. S spremembo pravilnika bi torej pridobili vsi. Zato je skrajni čas, da se tudi na tem področju pogled usmeri naprej.

*Vir: spletna anketa

Naročnik oglasne vsebine je GENERALI d.d.