Kar 12 propelerjev: naj bi se tako "vozili" v prihodnje? #video

Mobilnost po zraku je zadnji veliki hit in razvoj nove vrste mobilnosti je v zadnjih letih dobil neverjeten zagon. Številna zagonska podjetja so začela razvijati električne pogonske sisteme, ki omogočajo polet z enega do drugega območja, ne da bi onesnaževali okolico in predvsem delali gnečo na cestah. Eno izmed teh zagonskih podjetij prihaja iz Kalifornije. Archer so ustanovili pred vsega tremi leti, zdaj pa so že izvedli prvi "polet" s svojim 12-propelerskim helikopterjem.

Pri podjetju Archer so si mobilnost v mestih zamislili v obliki helikopterja z 12 propelerji, ki ustvarijo dovolj potiska za navpični vzlet in pristanek. S tem je mogoče helikopter uporabljati v utesnjenih mestnih središčih, kjer ni veliko prostora. Šest od dvanajstih propelerjev se lahko nagne za 90 stopinj, kar je dovolj za letenje v vse smeri.

Poleg prototipa imajo že kopico podpisanih pogodb

Ne le nad samim helikopterjem, navdušeni smo predvsem nad hitrim razvojem tega zagonskega podjetja. Sestavljajo ga predvsem inženirji, ki skrbijo za razvoj, zunanjo obliko in tudi sama testiranja prototipa. V zgornjem videoposnetku so prikazali, kako sta videti vertikalni vzlet in lebdenje na mestu. A to je le začetek zgodbe.

Podpisali so že pogodbe z mestoma Los Angeles in Miami, kjer bodo izvedli prve polete, ter sklenili komercialno pogodbo z letalskim velikanom United Airlines. Poleg tega so si že zagotovili certifikat G-1 državne letalske agencije, ki je ključen za pridobitev dovoljenj.

Vse je podrejeno varnosti

Helikopter je praktično v celoti izdelan iz kompozitnih ogljikovih vlaken, pri sami zasnovi pa so upoštevali več varnostnih vidikov, da se ne morejo pojaviti nepričakovane okvare. Njihov pametni sistem je sestavljen iz štirih računalnikov, komunikacijske povezave med letalskimi senzorji in aktuatorji so bile vgrajene tako, kot so nameščeni senzorji višine.

Baterije so vertikalno integrirane v lupino, njihovo toplotno upravljanje pa je namenjeno predvsem največji učinkovitosti hitrega polnjenja, kar omogoča daljši življenjski cikel baterij. Njihova zmogljivost je usmerjena predvsem v dobro razmerje med močjo in dosegom. Maksimalna hitrost je tako omejena na 240 kilometrov na uro, pri Archerju pa želijo celotno potovalno izkušnjo nadgraditi na raven osebnih avtomobilov. Tako bosta imela potnika dovolj prostora za noge, razkošna sedeža, uporabili bodo veliko stekla, kar bo omogočalo 270-stopinjski pogled iz kabine.

Ker gre za povsem električni helikopter, njegovega letenja ne omejuje nobena od ekoloških con, doseg pa naj bi znašal 95 kilometrov. Seveda takšno plovilo ne sme biti glasno, kot so glasni običajni helikopterji. Ob letenju naj bi po zagotovilih Archerja proizvedel le 45 decibelov, kar je eden ključnih poudarkov helikopterja. To naj bi bila tudi ena pomembnejših prednosti pred podobnim helikopterjem, ki ga razvija Airbus. O serijski proizvodnji za zdaj še ni govora, Archer mora najprej najti prostor za gradnjo primerne tovarne, kjer bodo lahko začeli proizvodnjo. A čaka jih še kar nekaj testiranja in poletov, preden bo električni helikopter z 12 propelerji pripravljen na prve javne polete.

Prvi navpični vzlet, lebdenje na mestu in pristanek so že uspešno izvedli, načrtujejo pa, da bo električni helikopter postal eno pomembnejših sredstev mobilnosti v prihodnosti. Foto: Archer