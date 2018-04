Kakšen vpliv ima rja na varnost avtomobilov? #video

Švedsko zavarovalniško podjetje Folksam je v sodelovanju s Švedskim združenjem lastnikov domov opravilo varnostni test mazde 6 in volkswagna golfa. Nič posebnega, če bi šlo za nova avtomobila, toda oba je močno napadla rja. Raziskovalci so pri enem avtomobilu zaznali 20 odstotkov slabšo trdnost karoserije, rja ima lahko velik vpliv na strukturno trdnost avtomobila.

Lahko rja odloča med življenjem in smrtjo?

Švedsko združenje lastnikov domov (Villaägarnas Riksförbund) je nacionalna organizacija, ki si prizadeva za promocijo in zaščito interesov lastnikov stanovanj tako danes kot tudi v prihodnosti, s čimer bi olajšali življenje lastnikom stanovanj. Kot so po končanih testih razkrili pri Villaägarnasu, se je varnost potnikov v mazdi 6, ki jo je napadla rja, zmanjšala za 20 odstotkov. A rezultat moramo deloma jemati z rezervo, saj so hkrati v uradnem sporočilu za javnost zapisali, da je v vsej študiji veliko negotovosti v zvezi s tem, ali rja resnično zmanjša varnost avtomobilov.

Na testu sta se pojavili prva generacije mazde 6 (2003–2008) in peta generacija volkswagna golfa (2004–2008). Ker sta oba avtomobila kot nova testirali pri Euro NCAP, so lahko dobljene rezultate neposredno primerjali in ugotavljali razlike med novim in starim avtomobilom. Z obema avtomobiloma so se čelno zaleteli s hitrostjo 65 kilometrov na uro in vanju s hitrostjo 50 kilometrov na uro poslali premikajočo oviro.

Mazda 6 je na testu dosegla osem točk manj kot pri testu novega avtomobila, njena skupna ocena bi se znižala na tri varnostne točke, kot pravijo raziskovalci, pa se je varnost v primeru nesreče zmanjšala za 20 odstotkov. Foto: Villaagarna

Kljub temu, da je rja dodobra napadla avtomobil, je težko oceniti, kakšne posledice nosi. Potrebne bi bile natančne fotografije novega avtomobila in avtomobila, ki ga je napadla rja. Foto: Villaagarna

Pri volkswagnu sprememb niso zaznali

Ob trku rjastega golfa sprememb pri varnosti niso zaznali. Na koncu je zbral le točko manj (32), kot takrat, ko so ga testirali pri Euro NCAP (33). Mazdi 6, ki je znana po težavah z rjavenjem, je ocena padla z 26 na 18, na testu Euro NCAP bi tako ocena varnosti padla s štirih na tri zvezdice.

''Ni nujno, da bi se druga rabljena mazda 6, ki jo je napadla rja, na našem testu obnesla enako. Kakorkoli, glede na položaj rje bi se lahko pojavile druge negativne in nenadzorovane posledice v primerjavi z novim avtomobilom. Zaradi rje deformacija avtomobila ni taka, da bi to lahko predvideli, a posledica je zmanjšanje varnosti pri trku,'' so v uradnem sporočilu zapisali pri Villaägarnasu.

Največ težav rja povzroči na varjenih spojih, ki v primeru trka hitreje popustijo. Foto: Villaagarna

Na nekaterih delih rja ni imela vpliva na varnost avtomobila

Če pogledamo fotografije sprednjih zaletnih con, ki so zelo rjave, sodeč po zapisu raziskovalcev, rja ni vplivala na rezultate trkov. Ali je rezultat slabši kot pri novem avtomobilu, raziskovalci niso zatrdili stoodstotno, saj bi potrebovali fotografije vseh ključnih delov avtomobila, ko so ga testirali na testu Euro NCAP.

Po fotografijah in rezultatih testov je očitno, da rja deloma zmanjša strukturo trdnost avtomobila in lahko v nekaterih primerih poskrbi za manjšo varnost. Kakšen vpliv ima nanjo, pa je težko odgovoriti s številko. Dejstvo je, da rja deloma učinkuje na varnost avtomobila in bi morali pri začetnih znakih rjavenja avtomobila uporabiti protiukrepe.