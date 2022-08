Fizična stikala proti zaslonu na dotik: znano je, kateri način je varnejši

Švedski Vi Bilägare je opravil raziskavo na enajstih sodobnih avtomobilih, ki so "tekmovali" proti sedemnajst let staremu volvu V70. Njihova naloga je bila oceniti uporabnost zaslonov na dotik v primerjavi s klasičnim fizičnim stikalom. Potrdili so naše razmišljanje iz zadnjih let, tapkanje in iskanje informacij po zaslonu na dotik med vožnjo je nevarnejše, kot če voznik stvari ureja v avtu s pomočjo fizičnih stikal.

Zakaj švedski avto? Ne zato, ker so test izvedli Švedi, temveč zato, ker v volvu V70 ni niti enega zaslona na dotik. Za primerjavo, kako se v primerjavi z izključno fizičnim stikalom obnese zaslon na dotik, so uporabili model znamk Nissan, VW, Volvo, Subaru, Mercedes-Benz, Hyundai, BMW, Dacia, MG, Seat in Tesla.

Koliko časa je trajalo iskanje določenih funkcij?

Na praktičnem testu so se z vsemi dvanajstimi avtomobili vozili pri hitrosti 110 kilometrov na uro, pri tem pa so morali vozniki opraviti nekaj V volvu V70 je veliko fizičnih gumbov, a se voznik še vedno s pomočjo njih hitreje in lažje znajde pri iskanju določenih funkcij. Foto: Volvo preprostih nalog - od vklopa ogrevanja sedežev in povišanja želene temperature v kabini za dve stopinji, vklopa radia in nastavitve želene postaje do ponastavitve potovalnega računalnika in zmanjšanja osvetlitve instrumentne plošče.

Raziskovalci so merili čas, ki je bil potreben za uspešno opravljene naloge. So pa voznikom dovolili, da so pred začetkom preizkusa preverili, kje se vklopi vse te funkcije in kje znotraj menijev se skrivajo. Na zaprti cesti so med drugim opazovali tudi, koliko časa je voznik gledal v zaslon, ne na cesto.

Volvo je zlahka opravil s tekmeci

Voznik volva je zgoraj opisane naloge opravil v vsega desetih sekundah. Pri hitrosti 110 kilometrov na uro je tako prevozil 306 metrov. Najslabše se je odrezal MG marvel R, ki je za uspešno opravljen test potreboval kar 44,6 sekunde, voznik pa je v tem času prevozil 1,37 kilometra.

V povprečju je voznikom sodobnih avtomobilov prek zaslonov na dotik uspelo opraviti vse naloge v 24,7 sekunde. To pomeni, da so vozniki v zaslon, ne na cesto gledali več kot dvakrat dlje časa kot voznik v volvu. Pri Vi Bilägare so poudarili, da ima enega bolj zapletenih sistemov BMW iX. Kljub nekaterim fizičnim stikalom so ključne funkcije zakopane v podmenijih, naloge pa so v iX opravili v 30,6 sekunde. Malenkost bolje so se odrezali nekateri konkurenti, a nihče ni blestel. Vozniki v seat leonu, volkswagnu ID.3, nissan qashqaiu in tesli model 3 so na koncu prevozili od 717 (tesla) do 895 metrov (leon). Odlično se je odrezala tudi dacia sandero, voznik je za izpolnitev vseh nalog potreboval 414 metrov.

Foto: Gregor Pavšič