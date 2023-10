Kako teče čas Komotar minuti?

Oglasno sporočilo

Verjetno skoraj ni Slovenca, ki ga ne pozna, na njegovih kanalih ga spremljajo tako ženske kot moški, babice in dedki, mladi in stari. Zakaj? Ker je drugačen, odkrit, zanimiv, nas nasmeji in nas izobražuje. Zatrdi, da Komotar minuta zagotovo ne bi bil tako uspešen kanal, če v začetkih ne bi imel ob sebi pomembnih ljudi – mamo, prijatelje in tudi naključne ljudi, ki so slučajno prišli v njegovo življenje, pa vendarle z nekim namenom. Tudi Atmosfercev ne bi bilo, če ne bi bilo Saše (Kapetanovića) in Jureta (Gregorčiča).

Je moški, ki se zaveda, da mu je stroga vzgoja pomagala, da je odrasel v poštenega moškega, ki je zdaj tudi oče. Ava je njegov center, njegovo vse, a hkrati njegova šibka točka. Pač, punčke in očetje. Vsi vemo, kako je s tem, kajne? On se ob tem samo nasmeji. Veliko se smeji, to je ena od njegovih lastnosti, ki ga definirajo, je pa tudi ena od lastnosti, ki jo obožuje njegova Eva Duša.

Oba sta precej vidna in dejavna v medijskem prostoru ter na svojih družbenih omrežjih – kako krmarita med javnim in zasebnim življenjem ter ohranjata zdravo ravnovesje?

Eva: To, kar deliva z javnostjo, trenutke iz življenja, so v resnici res samo drobci in predstavljajo zelo majhen del najinega vsakdana. Večji del se odvija v zasebnosti, oba imava namreč polne urnike, kjer kot vsi krmariva med službo, opravki in družino.

Kateri so bili tisti presežki v vajinih karierah, na katere sta najbolj ponosna?

Eva: Najbolj sem ponosna, da sem soustanoviteljica in del zgodbe lastne blagovne znamke, ki se razvija in raste in je v svetu notranjega oblikovanja že precej prepoznavna. Ponosna sem tudi na to, da sem napisala več kot dvesto kolumn in izdala knjigo. Pravzaprav tudi, da zdaj pišem kolumne za svojo najljubšo modno revijo. In vsekakor sem ponosna tudi na to, da že enajsto leto delam v uspešnem inženirskem podjetju. Vsaka od teh kariernih stopničk mi predstavlja svojevrsten presežek in velik uspeh.

Ciril: Ponosen sem, da sem poleti 2004 premagal strah in k pogovoru povabil osebo, ki mi je nedolgo zatem odprla vrata v svet avtomobilskega novinarstva. Mamin "kdor jezika špara, kruha strada" je bil ključen takrat in mnogokrat kasneje. Ponosen sem na Komotar minuto ter vse bitke, ki so spremljale njen preboj, ponosen sem na vzpon Atmosfercev – novodobnega digitalnega medija, katerega vsebino ustvarjam z "bencinskima bratoma" Sašo Kapetanovićem in Juretom Gregorčičem.

Kaj menita, da je ključ do zdravega razmerja med vama kot uspešnima in zelo zaposlenima ustvarjalcema?

Veliko se pogovarjava. Sproščeno – o dnevu, željah, drobnih zmagah, razočaranjih in trivialnih stvareh, o otrocih in sodelavcih, o seksu in hrani, o nedokončanih Netflixovih projektih in načrtih za konec tedna. To in vrstica, dve ali tri "zdravilnega" obrekovanja nama pomagajo izpeljati teden. Življenje naju je naučilo, da neprijetnih občutkov in pogovorov ni pametno prestavljati na naslednji ponedeljek.

Kako preživljata svoj prosti čas? Obstajajo določeni kraji in dejavnosti, ki vama omogočajo popoln odklop ter vedno znova napolnijo baterije? Kako se Huawei Watch GT 4 izkaže med vajinimi športnimi aktivnostmi?

Ciril: Spekter dejavnosti, ki sestavljajo najin prosti čas, intenzivno variira med absolutno mojstrskim podrejanjem lenarjenju na eni in astronomsko natančno zapolnjeni vsaki prosti sekundi z najbolj verjetnimi in neverjetnimi scenariji na drugi strani – sploh, ko so vanje vključeni vsi trije otroci. Ura Huawei Watch GT4 v najin "cirkuški" vsakdan vnaša nekaj dodatnega stabiliziranja – saj (dobesedno) opozarja ter skrbi tudi za takšne "malenkosti", kot sta zdravje in dobro počutje.

Pozivi k fizični aktivnosti in motiviranje so seveda zgolj osnova, analiziranje kakovosti spanca (TruSleep 3.0) jo nadgrajuje in med naju vnaša tudi nekaj igrive tekmovalnosti (kdo od naju je zares bolje spal?), pri tem naju je presenetilo dejansko razumevanje spalnih ciklov in celo nadzor nepravilnosti v dihanju. Ta ura je digitalni čarodej.

Kako med vsemi dejavnostmi poskrbita za svoje fizično in psihično zdravje?

Ciril: Hja, v dnevih, ko se v resnici sestavljajo, prekrivajo in vzporedno odvijajo urniki štirih družin in v hierarhiji aktivnosti vodijo šolske in službene dolžnosti, se hitro lahko zgodi, da veliko od tega, če ne kar vse skupaj, temelji na zdravju – psihičnem in fizičnem. In tukaj Huawei Watch GT4 dejansko pomaga. Tudi z opominjajočo statistiko telesne pripravljenosti, ki med drugim temelji tudi na številu porabljenih kalorij, količini vadbe – upošteva celo preproste telesne gibe, kot je vstajanje, oziroma prekinitve daljših obdobij mirovanja. Aplikacija TruSeen 5.5+ v tem primeru "raztura". Drugače ne znam pojasniti menda zapletenega usklajevanja algoritmov in t. i. metod globokega učenja, s pomočjo katerih gre ura korak dlje v razumevanju in analiziranju najine telesne forme.

Ciril, kako je videti tvoja dnevna rutina, ki te med številnimi snemanji, sestanki, potovanji in ustvarjanju vsebin ohranja motiviranega in ustvarjalnega?

Struktura tedenske rutine, ki me drži razpetega med dvema naslovoma v Ljubljani in Mariboru, je razvejana kot Najevska lipa. Ker sem kot kreativec rad podrejen določeni meri ustvarjalne svobode, ta pa za seboj hočeš-nočeš potegne tudi vzorce časovne brezbrižnosti, sta usklajevanje in organiziranje po moji naravni plati na hierarhični lestvici nujnosti nižje, kot bi morda morala biti. Vseeno mislim, da mi razmeroma dobro uspeva, predvsem pa ta "džumbus" na ustvarjalnost večinoma ne vpliva. Vem, kaj rad počnem – ustvarjam. Kako in na kakšen način to počnem znotraj meni razpoložljivih spretnosti in izkušenj, pa je stvar trenutnega vzgiba. Bo to fotografija ali niz fotografij? Kratek ali dolg videoposnetek? Dolg zapis ali le stavek? Instagram, Facebook ali YouTube? Cenim tudi to, da podjetja, s katerimi sodelujem, razumejo in podpirajo moje videnje in način ustvarjanja kakovostne vsebine.

Imata kakšne posebne prehranjevalne navade, ki vama dajejo moč za vsakodnevne podvige? Kdo od vaju večkrat poprime za kuhalnico?

Eva: Trudiva se po najboljših močeh, da jeva zdravo. Zavedava se pomembnosti zdravih prehranjevalnih navad, prav tako sva po tej plati vzor svojim otrokom. Na srečo sva oba ljubitelja zdrave prehrane, vendar pa so najini urniki tako pestri in tempo tako hiter, da tudi grešiva. Za zdravo in redno prehranjevanje moraš imeti čas. In ko ga imava, bi rekla, da jeva kar zdravo. Večkrat kuham jaz, ker kuham rada, sploh pa za Cirila, ker je vedno tako hvaležen in navdušen nad mojimi kuharskimi kreacijami, pa četudi so katere res navadne. Kuhati zanj je hvaležno, ker vse pohvali. Je pa Ciril zato odličen sous chef, glavni za štedilnikom pa je, ko kuha zase in za hčer.

Eva, svojo ljubezen do ustvarjanja in narave si prelila tudi v oblikovanje unikatnih izdelkov iz lesa. Kdaj si se prvič srečala z obdelovanjem lesa ter kako si svojo ustvarjalno idejo spremenila v resničnost?

Eva: Odraščala sem v družini, ki me je obkrožila z umetnostjo in ustvarjanjem. Naš dom je bil vedno poln umetniških slik, kipov, unikatnih kosov iz starinarnic. In odkar vem zase, sem ustvarjala, obiskovala različne umetniške tečaje in ustvarjalnice. Podobno je bilo pri Ani, moji poslovni partnerki in prijateljici, ki je odraščala v Begunjah pri Cerknici, prav tako v ustvarjalnem okolju, obkrožena s čudovito naravo, od koder je večina lesa, iz katerega nastajajo najine mizice in štori. Najina blagovna znamka je tako nastala kot najbolj naravna posledica najinega zanimanja za estetiko in notranji dizajn. Obe sva po značaju umetniški duši, ustvarjanje, tako besedno kot oblikovalsko in idejno, pa je najin način življenja.

Kako hitro sta na Huawei Watch GT 4 našla številčnico zase? Izbiramo lahko med kar 25 tisoč različnimi.

Ciril: Različne številčnice so zame kot nalašč – predstavljajo mi poligon trenutnega navdiha in menjam jih ves čas. Ko tega ne počnem jaz, za to redno skrbi moja hči. Prepričan sem, da moja ura še nikoli ni imela istega "obraza" več kot 24 ur.

Eva: Jaz pa sem (mislim, da) številčnico menjala le dvakrat. Pregledala sem jih nekaj deset in našla eno ali dve, ki mi ustrezata. Gre za klasični prikaz, ki odseva številčnice elegantnih zapestnih časomerilcev. Manj je več.

Ciril, Eva, vajina stila se popolnoma razlikujeta. Cirila največkrat vidimo v športnih oblačilih in supergah, Eva, tebe pa venomer urejeno do zadnje potankosti. Kako bi vidva opisala svoj modni stil in kako se ujema z dizajnom vajine Huawei Watch GT 4? Kako se sicer ura ujema z drugimi modnimi dodatki, ki jih uporabljata v vsakdanjem življenju?

Eva: Moj stil je nekakšen miks klasike, elegance in ekstravagance, tudi kontrastov. Rada si nadenem tudi kakšno preveliko majico ali pulover od Cirila, sploh ko ga pogrešam. Moda dopušča veliko svobode, zato mi je zelo blizu, saj nisem naklonjena togim pravilom in okvirjem.

Ciril: Nakita ne nosim, od ure pa pričakujem, da podpira moj večinoma sproščen športni stil. V tem pogledu me še nobena od ur Huawei ni pustila na cedilu. To, da do neke mere podpirajo tudi moje skoke v elegantnejša oblačila, pa je seveda dobrodošlo. Načina prilagoditve sta dva – s številčnico (izbire je tu zagotovo več kot vseh kosov moje garderobe skupaj) in z različnimi paščki – usnjenim ali kovinskim.

Ciril, ujeli smo te tudi pri snemanju in fotografiranju s pametnim telefonom Huawei P60 Pro – kako bi opisal to izkušnjo? Bi telefon priporočil ustvarjalcem digitalnih kreativnih vsebin?

Uf, pa še kako! Telefoni pri meni trdo delajo, to vedo vsi. S telefoni Huawei sem ustvarjal vsebino na štirih celinah – od severa Finske pri minus 35 stopinjah Celzija do 40 stopinj Celzija nad ničlo v Namibiji. Predstavljali so mi glavno orodje, namenjeno ustvarjanju od skrajnega vzhoda do zahoda severne Amerike. Z enim od njih sem pozimi v okviru Misije ledenik celo prečil Sibirijo in ustvaril serijo nepozabnih fotografij. Huawei P60 Pro tako nadaljuje niz superzmogljivih telefonov, s katerimi sem beležil tudi večino letošnjega leta. Video, pri katerem se je še posebej dobro izkazal, pa sem z njim (brez dodatne zaščite ohišja) posnel več kot štiri metre pod morsko gladino. Tega seveda ne priporočam – pri svojem ustvarjanju naprave Huawei ženem do roba njihovih zmogljivosti ali celo čez in vedno znova opažam, da mojim zahtevam niso kos zgolj po plati zanesljivosti, ampak tudi s kakovostjo zajetih videoposnetkov in fotografij. Tri stvari, ki jih najbolj cenim pri P60 Pro, so: kakovost fotografij (tudi v slabih svetlobnih pogojih), ultrahitro polnjenje in izjemno zmogljiva baterija.

Eva, kako pomembna je moda v tvojem življenju ter kako pomembna je estetika ure v tem pogledu? Kako bi ta model pametne ure ustrezal tvojim pričakovanjem?

Eva: Moda mi je bila vedno pomembna, predvsem pa v veliko veselje. Že od nekdaj mi moda predstavlja način izražanja, izraz moje osebnosti, individualnosti in trenutnega razpoloženja, ura pa mora temu seveda slediti, v izjemnih primerih celo voditi. Huawei Watch GT 4 je moja prva pametna ura, in če sem iskrena, sem bila kot absolutni pristaš klasike malce skeptična. Ciril je rekel: "Počakaj, da jo primeš v roko." Zdaj povem, da mi je všeč celostno tudi zato, ker so materiali zares kakovostni in ergonomija za moj okus brezhibna.

Kako pomemben vama je čas, preživet z družino? Kako se dolga avtonomija baterije HUAWEI WATCH GT 4 prilega vašemu urniku in družinskim dejavnostim?

Ciril: Tako kot pri avtomobilih se ljudje tudi pri drugih pametnih napravah srečujemo z anksioznostjo v povezavi z baterijskimi zmogljivostmi – bo zdržala ali ne? Moram napolniti še malo, preden odidem od doma, ali ne? Imajo tam vtičnico? Teh vprašanj pri Wath GT4 (in prav tako tudi pri telefonih Huawei!) preprosto nimam. Sem bolj pomirjen. Če povem po resnici, niti ne vem, na vsake koliko časa jo priklopim na polnilnik – morda enkrat na teden, na deset dni? Bolj iz navade kot hude nuje. Mislim, da za Evo velja nekaj podobnega.

Pred kratkim sta sodelovala v zanimivi izpostavitvi za slovensko modno revijo. Kakšni so vtisi?

Ciril: Uf, kakšna neznanka je bila ta izkušnja za oba! Sicer sva vajena stopiti pred lečo, a ne glede na količino selfijev ter krajših fotografiranj, ki največkrat minejo v največ pol ure in kjer fotografije nato spremljajo klasične intervjuje, je bila izkušnja skupnega poziranja z absolutnim mojstrom Tiborjem Golobom za revijo Grazia nekaj povsem drugega. Celoten proces – od maske do izbire modnih kosov – je bil za naju nekaj povsem novega. Celotni ekipi z urednico Grazie Špelo Štamol na čelu dolgujeva zahvalo za spodbudo, vodenje in izpeljavo nečesa nama tako tujega in neznanega. Pravijo, da sva se dobro obnesla, končno oceno pa naj seveda podajo bralci in sledilci. Midva sva se imela odlično!

Nam lahko zaupata nekaj o svojih načrtih in projektih za prihodnost, kje vse vaju utegnemo še srečati?

Eva: Midva včasih ne veva niti, kje bova pristala zvečer, kaj šele, kaj bova počela v prihodnosti. Oba imava rada dinamiko in nestanovitnost, zato pa najini načrti, predvsem ko sva brez otrok, nimajo ne repa ne glave. Midva se znava v hipu odločiti, da bova izvedla foto seanso, ker je zunaj ravno prava svetloba, in se v petih minutah spakirava, se odpeljeva v neznano in tako po trenutnem navdihu nastane mini projekt, ki še nekaj ur prej ni obstajal niti v osnutkih najinih misli. In večino najinih skupnih projektov nastane tako, stihijsko, brez veliko predhodnega razmišljanja. Najin kreativni um pa je vedno v pogonu, zato sva polna idej in želja, kaj vse si želiva, vsak zase in tudi skupaj.

