Kako kaže za Adrio Mobil? Ena težava je bila lani zelo izrazita.

Foto: Adria Mobil Tako kot svet avtomobilov je tudi industrijo počitniških vozil doletela dobavna kriza, ki se je v primeru Adrie Mobil dotikala predvsem dobave baznih vozil. Skupaj s počitniškimi vozili in mobilnimi hišami so v poslovnem letu 2021-2022 prodali 17.400 enot. Promet je znašal 590 milijonov evrov. Od leta 2015 do 2022 je na letni ravni kumulativno zrasel za 11 odstotkov.

Skupina Adria Mobil je zaposlovala več kot 2.100 delavcev, kar je nespremenjeno glede na obdobje 2020-21. Blagovne znamke Adria Mobil so prisotne v 30 državah in na 500 prodajnih mestih po Evropi in širše.

Obseg prodaje oziroma registracij počitniških vozil so zaznamovale predvsem motnje v dobavni verigi, zlasti na področju baznih vozil, in rahla umiritev povpraševanja v primerjavi z vrhuncem po pandemiji. S skoraj 16 tisoč prodanimi bivalniki, leta 2021 jih je bilo 18.211, je bila prodaja za 13 % manjša. Evropski tržni delež se je zato nekoliko zmanjšal in sicer na skupno 6,1-odstotka za avtodome, počitniške prikolice in vane.

Adria Mobil ima največjo tovarno za počitniška vozila v Evropi

“Med najpomembnejše dosežke na področju produktnega razvoja v letu 2022/23 sodi uspešna predstavitev nove serije integriranih avtodomov Mercedes-Benz (Adria Supersonic), ki je prejela prestižni nagradi German Design Award (marec 2023) in Red Dot (junij 2023). Tudi najbolj prodajani avtodomi serij Coral in Matrix so sedaj v ponudbi na baznih vozilih Mercedes-Benz,” sporočajo iz Adrie Mobil, ki se bo od danes naprej predstavljala tudi na salonu karavaninga v Dusseldorfu.

Glavna tovarna v Prečni v Novem mestu je s 43 tisoč kvadratnimi metri največja tovarna za proizvodnjo počitniških vozil v Evropi, marca 2022 pa so pri Trebnjem odprli nov obrat za proizvodnjo vanov na površini 8.500 kvadratnih metrov z novimi proizvodnimi linijami za minivane in vane. V prenovo, tehnološke izboljšave in ostale naložbe so vložili več kot šest milijonov evrov.