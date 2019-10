Kaj zamujate? Tega sistema voznik v Sloveniji (še) ne sme imeti. #video

Preslikava ključnih aplikacij mobilnega telefona na avtomobilski zaslon lahko bistveno izboljša uporabo navigacije, poslušanja radijskih postaj, podcastov, iskanje želenih destinacij in prostoročnega telefoniranja. Čeprav tak vmesnik obljubljajo vsi avtomobilski katalogi, je Googlov sistem Android Auto na voljo le v osmih evropskih državah in Slovenije med njimi ni.

Del vsebine pametnih telefonov na digitalnem zaslonu. Android Auto na nekaterih telefonih omogoča brezžično povezavo, avtomobili tega še ne omogočajo. Foto: Gregor Pavšič Sistema za zrcaljenje aplikacij z mobilnega telefona Car Play in Android Auto sta močno zamajala trg klasičnih avtomobilskih navigacij. Applov sistem Car Play je na telefonih že prednaložen, Googlov Android Auto pa je treba na večino telefonov dodatno naložiti. Ker Slovenije uradno še vedno ni med državami, kjer bi bila ta aplikacija na voljo za nalaganje, kupci novih avtomobilov (ki nimajo iPhonov) ostanejo brez obljubljenega sistema.

Vsi katalogi namreč obljubljajo oba sistema za veliko večino novih avtomobilov in vozniki od njih upravičeno veliko pričakujejo.

Android Auto je trenutno na voljo v osmih evropskih državah: v Avstriji, Nemčiji, Franciji, na Irskem, v Italiji, Španiji, Švici in Veliki Britaniji. Skupno je na voljo v 36 državah.

Slovenski pozdrav v Android Auto je že pripravljen

Neuradno je sicer Android Auto mogoče naložiti na telefon in ga tudi nemoteno uporabljati. Ob odpiranju aplikacije na telefonu uporabnika že pozdravijo slovenska navodila in napisani pogoji uporabe.

Medtem ko nekateri avtomobili že omogočajo uporabo Applovega sistema Car Play brez kabla, je treba pri vmesniku Android Auto pri večini telefonov še vedno povezati telefon in avtomobilski priključek USB. Telefon se v tem primeru vsaj ves čas tudi polni. Medtem ko nekateri redki telefoni omogočajo brezžično povezavo Android Auto, avtomobili te teoretične možnosti za zdaj še ne ponujajo.

In še to: Android Auto je mogoče na telefonu uporabljati tudi takrat, ko telefon in avtomobil nista povezana.

Aplikacije za uporabo morajo imeti odobritev Googla. To so predvsem aplikacije za spletne radijske postaje, podcaste, navigacije, namestiti je mogoče tudi aplikacije za sporočanje (WhatsApp, Facebook Messenger …). Foto: Gregor Pavšič

Navigacija omogoča klasičen pogled s podlago zemljevida, mogoče pa je uporabiti tudi satelitske posnetke. Foto: Gregor Pavšič

Aplikacija Waze v primeru zastojev tudi pokaže okvirno hitrost strnjene kolone. Foto: Gregor Pavšič

Poudarek na aplikacijah za navigacijo, poslušanje glasbe, podcastov, prostoročni telefoniji …

Car Play deluje hitreje in tudi vmesnik je lepši, vseeno pa številne prednosti takih vmesnikov ponuja tudi nedavno nadgrajeni Android Auto. Ti so vezani predvsem na pomoč pri prostoročni telefoniji, uporabi zemljevidov za navigacijo, prometnih informacijah, prikazu gostote prometa, dostopu do široke zbirke internetnih radijskih postaj (zvok na ravni digitalnega radia DAB), podcastov, zvočnih knjig in podobno.

Android Auto omogoča uporabo večjega števila aplikacij za zgoraj navedene storitve, ki pa jih mora odobriti Google. Ko jih namestite na telefon, se ob naslednjem priklopu pokažejo tudi na avtomobilskem zaslonu.

Video – kakšno je vreme v Ljubljani, kakšno v Kopru in Dubrovniku?

Najhitrejše prometne informacije na avtomobilski zaslon

Navigacija omogoča tudi izrisane poti na podlagi satelitskih posnetkov, ena izmed najbolj priljubljenih aplikacij za promet je Waze (prikazuje hitrost konkretnih uporabnikov na cesti, mogoče jim je pošiljati sporočila in podobno).

Zanimiva možnost je glasovno ukazovanje vmesniku, ki deluje dobro. Tako je mogoče z glasom "ukazati" klic na določeno številko ali klic iz telefonskega imenika, prav tako tudi poiskati restavracijo, bencinsko črpalko, bankomat, določiti želeno ciljno destinacijo v navigaciji in v poljubnem mestu preveriti vremensko napoved.