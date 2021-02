Google postaja Fordov partner za prihodnost

''Ford nadaljuje z eno največjih transformacij v zgodovini podjetja s pomočjo elektrifikacije, povezljivosti in samodejne vožnje. Google in Ford stopata skupaj in ustvarjata center inovacij, ki bo dostavil superiorno izkušnjo našim kupcem in moderniziral naš posel,'' je ob sklenitvi sodelovanja povedal Jim Farley, izvršni predsednik Forda.

Od leta 2023 Fordovi avti z Androidom

Kaj točno to sodelovanje prinaša? V prihodnjih šestih letih bo Ford moderniziral svoje poslovanje - ne le avtomobile, tudi način kako V prihodnjih šestih letih bo Google pomagal Fordu modernizirati svoje poslovanje in hkrati posodobiti digitalno pamet njihovih modelov. Foto: Reuters podjetje posluje. Pri tem mu bo pomagal Google in njihove storitve v oblaku. Pri Fordu bodo skupaj s tehnološkim velikanom optimizirali upravljanje podatkov za izboljšanje funkcionalnosti dobavne verige in podporo za stranke. Servisi in oddelek za podporo strankam bo lahko lastnike njihovih avtomobilo v realnem času obvestil o potrebnih popravilih ali pa imel ciljno usmerjeno trženje.

A kupci bodo najbolj veseli prihoda večopravilne enote, ki jo bo poganjal Googlov operacijski sistem Android. Googlov vpliv bo v avtomobilih viden od leta 2023 dalje, vozniki pa bodo lahko uporabljali Googlove zemljevide, glasbo, asistenta in druge spremljajoče storitve. Partnerstvo bo prineslo tudi posebne aplikacije in storitve, ekskluzivne za Fordova vozila.

Ali bo to sodelovanje pospešilo prihod tehnologije za samovozeča vozila ni jasno, a glede na besede Farleya bodo skupaj očitno razvijali tudi to. Pri Fordu vsekakor ne želijo zamuditi priložnosti, Google s podjetjem Waymo že lep čas razvija te tehnologije in je pri tem zelo uspešen.