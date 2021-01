Reševanje v Avstriji: voznik iz BiH je slepo sledil navigaciji

Voznik tovornjaka je pri Gradcu slepo sledil navigaciji in zašel na ozko gozdno cesto. Tam se mu je pod prikolico vdrla cesta, gasilci so ga reševali dve uri in pol.

Tovornjak iz Bosne in Hercegovine je konec lanskega leta zahodno od Dunaja naložil 20 ton ivernih plošč, ki bi jih moral prepeljati do Gradca. Pot je vnesel v navigacijsko napravo, ki pa je voznika proti cilju odpeljala po zelo nenavadni poti. Kmalu se je namreč znašel daleč od avtoceste in večjih regionalnih cest.

Voznik je slepo sledil navigaciji in zapeljal tudi na ožjo gozdno cesto. Njegova pot se je končala pri kraju Soisbach, kjer se je pod prikolico vdrla brežina ceste. Na pomoč so prihiteli gasilci iz Kirchberga in z veliko truda rešili voznika. V steno so morali izvrtati sidrišča, s katerimi so lahko med vlečenjem zavarovali prikolico pred zdrsom pod cesto. Po dveh urah in pol je bil tovornjak spet na cesti.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Kirchberg

