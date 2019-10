Priljubljena toyota: prvič s podporo za pametne telefone #foto

Toyota želi zopet opozoriti na svoj ekstravagantni model C-HR, zato so malenkost osvežili zunanji videz in na seznam motorne palete dodali močnejši dvolitrski hibridni pogon.

Corolla posoja močnejši hibridni pogon

Že obstoječemu 1,8-litrskemu hibridnemu sistemu, ki so ga sedaj nekoliko izboljšali, so dodali še močnejši dvolitrski hibridni pogon s 132 kilovati. Nekoliko bolj športno naravnani pogon smo že spoznali v novi generaciji corolle, pri C-HR pa z njim pride še izpopolnjeno vzmetenje za bolj udobne vozne lastnosti. Neodvisno od izbire motorja je prenovljeni C-HR opremljen še s spremenjenim servo ojačevalnikom za boljši občutek na volanu, z dodatno izolacijo pa so poskrbeli za manj hrupa v potniški kabini.

Z novim hibridnim pogonom C-HR v zrak izpusti 118 gramov CO 2 na prevožen kilometer, šibkejši motor pa je nekoliko čistejši, saj v zrak izpusti 109 gramov CO 2 na prevožen kilometer. Ker se kar 80 odstotkov kupcev odloči za hibridni pogon, pri Toyoti bencinskega 1,2-litrskega motorja niti ne omenjajo, zato trenutno niti ni jasno, ali bo pri C-HR sploh še na voljo.

Končno na voljo apple carplay in android auto

Končno - bi lahko rekli. Toyota bo C-HR s prenovo namenila novo večopravilno enoto, ki bo podpirala sistema apple carplay in android auto. Sistem podpira nadgradnjo na daljavo in navigacijsko napravo s storitvami v živo.

Nekaj dela so imeli tudi oblikovalci, ki so malenkost spremenili zunanji videz tega križanca. Uspešno so poudarili dinamičen videz ter sprednje žaromete nadgradili in sedaj svetijo s tehnologijo LED. Prav tako so dnevne luči in smernike združili v eno svetlobno linijo nad osrednjim delom žarometa.

Nekoliko je spremenjen še sprednji odbijač, manjše spremembe pa so vidne tudi na zadnjih žarometih.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman