Priljubljen avtosistem: kmalu bo znal veliko več

Apple še naprej razvija platformo CarPlay, ki omogoča uporabo Applovih storitev in naprav v avtomobilih. Kmalu naj bi njeni funkcionalnosti dodali tudi nadzor klimatske naprave in sedežev ter tako razširili njeno uporabnost.

Kot so poročali pri Bloombergu, je projekt s kodnim imenom "ironheart" v začetni razvojni fazi, a Apple želi z razširitvijo delovanja platforme CarPlay še poglobiti sodelovanje z avtomobilskimi proizvajalci. Gre za eno največjih posodobitev od leta 2014, ko je Apple prvič predstavil to aplikacijo in so jo vozniki lahko začeli uporabljati.

Bo voznik sploh še potreboval avtomobilska stikala?

Dolgo časa so se trudili to skriti, a Apple že nekaj časa razvija svoje avtonomno vozilo. Tehnološki velikan namenja poudarek predvsem Google je pričel sodelovati z Renaultom in njihovi avtomobili že delujejo v kombinaciji z Googlovimi storitvami. Foto: Gašper Pirman avtonomnim voznim sistemom, zdaj pa želi svojo integracijo povečati tudi pri drugih avtomobilskih znamkah. Lastniki pametnega telefon iPhone bodo tako lahko prek svoje pametne naprave nastavljali klimatsko napravo in položaj sedeža. Kot poroča Bloomberg, Apple razmišlja tudi o integraciji merilnika temperature v avtomobilu in zunaj njega, prikazu vlažnosti zraka, temperaturne cone in stopnje ventilacije v avtomobilu. Voznik bi lahko prek aplikacije CarPlay prav tako vklopil odmrzovanje vetrobranskega stekla in imel na zaslonu merilnik hitrosti.

Applov CarPlay že danes ponuja možnost predvajanja glasbe, a nova generacija te platforme naj bi omogočila še natančnejši nadzor nad multimedijskim sistemom, ki je tovarniško vgrajen v avto. Voznik bo lahko prilagajal tudi kakovost zvoka prek vgrajenega izenačevalnika, ne kot zdaj, ko je treba vse te elemente prilagajati prek tovarniškega sistema.

Tudi Google ne spi

Tako kot marsikje je Applov največji tekmec tudi na tem področju Google. Ta ima podoben sistem Android Auto, a Google je v zadnjem času sklenil več partnerstev z različnimi proizvajalci (Volvo, Polestar in Renault). Njihov operacijski sistem tako poganja kar tovarniško vgrajene multimedijske enote, s tem pa je izboljšano delovanje navigacije, multimedije in povezljivostnih storitev.