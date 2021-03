Tujci so ocenili zastoje v Ljubljani: to so rezultati

Podatki za leto 2020 za Ljubljano razkrivajo, da se je delež zastojev znižal za devet odstotkov in znašal 17 odstotkov. To pomeni, da je voznik v prometno bolj obremenjenih dneh porabil pet minut več za pot, dolgo pol ure.

Tako kot za leto 2019 je tudi za lansko leto navigacijski velikan TomTom naredil prometno raziskavo za ves svet in seveda tudi Ljubljano. Epidemija je pomagala zmanjšati prometne zamaške in v največjih svetovnih mestih ljudem prihranila kar precej časa, ki so ga sicer preživeli v prometnih zastojih. Veliko bolje je bilo tudi v Ljubljani, še posebej se je zmanjšal čas čakanja v zastojih ob največjih dopoldanskih in popoldanskih prometnih konicah.

Navigacijski velikan TomTom v svoji raziskavi zajema 416 svetovnih mest v 57 državah na šestih celinah. Podatke črpajo od 600 milijonov uporabnikov njihovih storitev, prikazani podatki so pridobljeniz vsake ure v dnevu in za vsak dan v letu, zato se je do bolj točnih in verodostojnih podatkov težko dokopati. Že deveto leto zapored pripravljajo prometno raziskavo, med slovenskimi mesti pa navajajo le podatke za Ljubljano.

V nekaterih velikih svetovnih mestih v celem letu praktično ni mirnih dni brez zastojev. No, v letu 2020 so tudi nekatera prometno katastrofalna mesta imela tudi po 30 mirnih dni brez zastojev. Foto: Gregor Jamnik

Kaj pomeni 53-odstotna raven zastojev?



Mesto z najvišjim odstotkom zastojev na svetu je Moskva. 54-odstona raven zastojev v praksi pomeni, da voznik za polurno vožnjo potrebuje 54 odstotkov več časa, kot če bi se na pot odpravil takrat, ko ni zastoja. Še preprost izračun: 0,54 x 30 minut = 16,2 minute. Za toliko časa se podaljša pot vozniku, če gre na pot v času največjih zastojev. Polurna pot bo tako trajala 46,2 minute.

Drugi teden aprila teden z najmanj zastoji na svetu

Delež zastojev na svetu se je v letu 2020 zaradi epidemije znižal kot še nikoli. Pri TomTomu takšnega znižanja še niso doživeli, odkar opravljajo meritve. V kar 387 mestih se je prometno stanje izboljšalo, poslabšalo pa le v 13 mestih. Januarja in februarja, preden je epidemija ugasnila ves svet, se je stanje poslabšalo pri več kot polovici mest, ki so vključena v raziskavo. Marca je sledil popoln zasuk, zastoji so praktično izginili, aprila pa jih je bilo najmanj. V več kot 400 mestih se je stanje drastično izboljšalo, le v treh mestih je bilo zastojev več kot lanskega aprila. Drugi teden aprila je bil rekorden, v kar 414 svetovnih mestih iz 57 držav ni bilo zastojev

Prometno stanje se je spreminjalo skladno z epidemijo. Poleti se je malenkost poslabšalo in spet znatno izboljšalo novembra in decembra. Pogled proti Ljubljani kaže podobne podatke. Od sredine marca do praktično konca maja zastojev praktično ni bilo, nekoliko višji delež zastojev je bil ob koncu junija in septembra, a še vedno manjši kot v primerljivem obdobju lani.

Z 200. na 263. mesto

Ljubljana je tako napredovala z 200. na 263. mesto po odstotkih prometnih zamaškov in je med evropskimi prestolnicami eno do prometa prijaznejših mest. Budimpešta je recimo na 83. mestu, Dunaj na 99. mestu, Rim na 79. mestu, za Zagreb pa ni podatkov.

Ob jutranji ali popoldanski prometni konici skoraj za petino manjši prometni zastoji

Vsi tisti, ki so se v letu 2019 navadili na pogoste in dolgotrajne zastoje ob prometnih konicah zjutraj in popoldne, so v letu 2020 prišli na svoj račun. Če so predlani na dan izgubili tudi do pol ure, so v letu 2020 v času največji prometnih konic izgubili na dan 21 minut (zjutraj devet minut in popoldne 12 minut).

Voznik je v povprečju na leto izgubil tri dni in osem ur, kar je bistveno bolje kot leta 2019. Takrat je na leto voznik v prometnih zastojih preživel kar pet dni in štiri ure.