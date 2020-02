Analiza navigacijskega giganta za Ljubljano: kdaj nikakor na cesto

Tom Tomova obsežna analiza prometnih tokov v Sloveniji razkriva, da v Ljubljani voznik vsako leto v zastojih izgubi 124 ur in da se je na cesto najslabše podati med tretjo in četrto uro popoldne. Raven zastojev se je od leta 2018 povečala za tri odstotke. Ob jutranji polurni vožnji v povprečju izgubimo 15, popoldne pa 18 minut.

V primerjavi z lanskim letom se čas, ki ga v Ljubljani v prometnih zamaških preživeli vozniki v letu 2019 povečal za tri odstotke. Foto: Gregor Pavšič

Podjetje TomTom, ki skrbi za razvoj istoimenske navigacije, je razkrilo nekaj zanimivih podatkov glede zastojev v svetovnih prestolnicah. Izjemno podrobni podatki so na voljo tudi za Ljubljano, kjer so vozniki, v primerjavi z letom prej, v prometnih zastojih izgubili dodatne tri odstotke svojega časa. Podatke so črpali glede na trideset milijonov prevoženih kilometrov, v povprečju pa so vozniki v prestolnici v zastoju v letu 2019 izgubili kar 124 ur.

Svetovni prometni zamaški: Ljubljana "šele" na 200. mestu

Čeprav se prometna situacija v Ljubljani in njeni okolici v zadnjih letih slabša, je promet v primerjavi z nekaterimi svetovnimi mesti pri nas še vedno zelo obvladljiv. Ljubljana je namreč na 200. mestu po številu prometnih zamaškov, na prvem mestu pa je indijsko mesto Bengaluru, kjer se voznikom čas vožnje podaljša kar za 71 odstotkov. Na drugem mestu je Manila in na tretjem Bogota.

V Evropi je Moskva prometno najbolj obremenjeno mesto, kjer vozniki svojo pot časovno v povprečju podaljšajo za 59 odstotkov. Od naših sosedov je prometno najbolj zgledno mesto Dunaj (155. mesto), ki pa le malenkost zaostaja za slovensko prestolnico. Vozniki v Budimpešti časovno podaljšajo pot za 37 odstotkov, v Rimu, žal pa pri TomTom ne vodijo podatkov za Zagreb.

Najbolj obremenjen dan petek popoldan

Ker je najbolj obremenjen dan v petek med tretjo in četrto uro popoldan, bi voznik, ki iz Ljubljane pobegne nekoliko prej, na letni ravni prihranil tudi do šest ur časa. Kot razkrivajo podatki, je zelo obremenjen celoten petek od 13h pa vse do 18h. Vsak, ki se vozi v Ljubljano na delo, pa ve, da je izjemno obremenjen tudi jutranji čas. Statistika kaže, da se zastoji začnejo že ob šestih in se v največji meri končajo ob devetih. Ljudje pa so več časa stali v zastojih izven avtocest.

V času zastojev bi pogledali 110 delov serije ''Game of thrones''

Vozniki v Ljubljani in okolici so v letu 2019, primerjavi z letom prej, v prometnih zastojih stali tri odstotke več časa, v povprečju petnajst minut na dan oziroma pol ure v času jutranje ali popoldanske prometne konice. Skupno je voznik v povprečju na letni ravni v zastojih prebil kar 124 ur oziroma 5 dni in štiri ure. V tem času bi lahko namesto čakanja v avtu pogledati 71 nogometnih tekem, 110 delov serije Game of thrones ali pa spekli 3.583 palačink.