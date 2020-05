Kaj se dogaja pri Renaultu - zapiranje tovarn in ukinitev šestih modelov?

Renault želi do leta 2022 privarčevati dve milijardi evrov, zato bodo drastično zategnili pas in pričeli varčevati. Posledično so vse pogostejše govorice, da bi v okviru varčevalnih ukrepov radi zaprli manjše proizvodne obrate in ukinili nekatere najslabše prodajane modele.

Kot poroča Autonews bi radi pri Renaultu zaprli več obratov, med prvimi pa bodo ugasnili obrat Dieppe, ki je eden najmanjših v portfoliu znamke. Nekoč so tam sestavljali legendarne športne modele pod okriljem Renault sport, zdaj pa tam Alpine izdeluje enega boljših športnikov A110. V tej tovarni je zaposlenih okoli 400 delavcev, v februarju pa so v Evropi prodali vsega 61 modelov A110. V lanskem letu so našli vsega 4.376 kupcev in leta 2018 1950.

Selitev proizvodnje v Slovenijo ogroža še eno tovarno

Na seznamu tovarn, ki bi jih radi zaprli je tudi obrat Flins blizu Pariza. V njem Renault izdeluje avtomobile od leta 1952, zdaj pa Zaradi varčevalnih ukrepov naj bi zaprli tudi nekaj proizvodnih obratov. Foto: Gregor Pavšič izdelujejo električni zoe in nissan micro. Velik del proizvodnje so jim v lanskem letu prevzeli Turki in Slovenci, zato Francozi ne vidijo več smisla v vzdrževanju te tovarne.

Zaprli naj bi še dve tovarni, Choisy-leRoy, kjer je zaposlenih okoli 250 zaposlenih in Morbihan na zahodu Francije, kjer je zaposlenih okoli 400 delavcev. Dodatno naj bi v smetišče zgodovine poslali še šest modelov - megane, koleos, talisman, scenic, espace in prej omenjeni A110.