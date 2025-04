Renault bo na osnovi nove električne petke izdelal še skrajni električni športnik, ki spominja na ikoničnega renault 5 turbo iz osemdesetih let. Ta je imel sredinsko postavljen turbo motor in pogon na zadnji par koles. Novodobna izdaja prihaja z 800-voltne platforme (prva taka za Renault) in bo na zadnji kolesi (elektromotorja bosta v kolesih) poslala do 540 “konjev” in do 4.800 Nm navora.

Masa vozila, ki v dolžino meri 4,08 metra, je manjša kot 1.450 kilogramov. Kapaciteta baterije bo 70 kilovatnih ur. Renault bo z 800-voltno platformo zagotovil tudi moč polnjenja do 350 kilovatov, ta platforma pa je za Renault tudi tehnični preizkus za morebitne električne avtomobile v prihodnje.

Cena je od 155 tisoč evrov naprej

Rezervacija za enega izmed 1.980 načrtovanih avtomobilov bo kupca stala 50 tisoč evrov. Prihodnje leto bodo prvi na na seznamu rezervacij lahko nadaljevali postopek z osebno prilagoditvijo določenih elementov avtomobila (izbira barve zunaj in znotraj, prilagoditev določenih materialov …). Prvi bodo avtomobil prevzeli v začetku leta 2027. Doplačati pa bodo morali še več kot sto tisočakov, saj je izhodiščna cena za renault 5 turbo 3E postavljena pri 155 tisoč evrih. Ta cena vključuje davek, ne pa tudi dodatne opreme in možnosti prilagajanja željam voznika.

Renault bo turbo 3E prodajal v Evropi, na Bližnjem vzhodu, na Japonskem in v Avstraliji.

Kot smo že poročali, namerava uvoznik znamke Renault v Slovenijo pripeljati vsaj enega izmed izdelanih avtomobilov.