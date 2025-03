Renault se je ob začetku prodaje nove petke odločil tudi za njeno izrazito športno različico, ki spominja na turbo petko iz osemdesetih let. Njen naslednik je električen. Že prej je bilo znano, da bo imel avtomobil dva dvestokilovatna motorja na zadnji osi in torej pogon izključno na zadnji par koles.

Renault prvič z 800-voltno tehnologijo

Pri Renaultu so zdaj razkrili, da so zanj izdelali 800-voltno platformo, in to je prvi primer take zasnove pri Renaultovih električnih avtomobilih. Največja moč polnjenja znaša do 350 kilovatov. Če je to prvi Renaultov poskus z 800-voltno tehnologijo, ki bi jo lahko nato uporabili tudi za svoje preostale električne avtomobile, bi bil to največji doprinos tega skrajno športnega avtomobila. Renaultovi električni avtomobili imajo namreč prav na področju izkoristka hitrega polnjenja največ omejitev.

Baterija bo imela kapaciteto 70 kilovatnih ur (kWh), doseg po WLTP pa do 400 kilometrov.

Štirimetrski športnik bo tehtal manj kot tono in pol

Na doseg bo seveda vplivala dejanska poraba pri izkoriščanju tako zmogljivega pogona. Renault 5 turbo 3E je sicer dolg dobre štiri metre (4,08 m), širok več kot dva metra (2,03 m), medosna razdalja pa znaša 2,57 metra. Masa vozila je 1.450 kilogramov, oddaljenost od tal pa 11,8 centimetra.

Sistemska moč pogona je 540 "konjev", pospešek do 100 kilometrov na uro pa le dobre tri sekunde. Količina navora znaša 4.800 njutonmetrov, najvišja hitrost na dirkališču pa je 270 kilometrov na uro.

Renault bo izdelal 1.980 vozil turbo 3E, vsa bodo oštevilčena. Na cestah jih pričakujemo leta 2027, vsaj eden od izdelanih avtomobilov prihaja tudi v Slovenijo.

Foto: Renault

Foto: Renault