Neuradno: bo Renault ukinil tri zelo znane avtomobile?

Negotova prihodnost Renaultovih modelov espace, scenic in talisman

Renault bo predvidoma, a za zdaj še neuradno, konec meseca napovedal ukinitev modelov espace, scenic in talisman. V treh letih nameravajo privarčevati dve milijardi evrov, zmanjšati število modelov in se usmeriti proti križancem in športnim terencem. V Sloveniji je ukinjanje espacea že dalj časa potrjeno.