Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Kaj razkriva senca? Smart napovedal vrnitev čistokrvnega mestnega malčka.

Foto: Smart

Foto: Smart

Znamka Smart je potrdila razvoj novega mestnega ultramalčka, ki bo naslednik njihovega modela fortwo.

Znani mestni malček bo dobil naslednika. | Foto: Smart Znani mestni malček bo dobil naslednika. Foto: Smart Smart je že povsem električna znamka avtomobilov, ki je pred razstavo IAA v Münchnu potrdila razvoj novega mestnega malčka. Ta bo naslednik modela fortwo. Pri Smartu so sicer že spomladi letos potrdili, da razvijajo novo platformo ECA (electric compact architecture), zdaj pa so objavili še nekaj napovednih fotografij. 

Smart ima trenutno že tri modele #1, #3 in #5, na fotografiji model #3 (levo). | Foto: Gregor Pavšič Smart ima trenutno že tri modele #1, #3 in #5, na fotografiji model #3 (levo). Foto: Gregor Pavšič Razvoj Mercedesov, proizvodnja za Geely

Z njih je sicer težko razbrati veliko, a jasno je, da bo novi smart #2 zelo kompakten mestni avtomobil. To pomeni avtomobil z dvema sedežema, majhnim prtljažnikom in zelo kratkimi previsi – to pa so tri značilnosti učinkovitega mestnega avtomobila.

Avtomobil bodo razvili pri Mercedesu, izdeloval pa ga bo kitajski Geely. Razkritje avtomobila načrtujejo za konec prihodnjega leta. Glavni trg zanj bo Evropa.

Mercedes in Geely sta pred petimi leti napovedala partnerstvo za znamko Smart, kjer imata oba 50-odstotni lastniški delež.

Smart #2 | Foto: Smart Foto: Smart Smart #2 | Foto: Smart Foto: Smart

