Kaj prinaša Euro7? Že čez dve leti, avti bodo še dražji.

Emisijski standard Euro7 je bolj prizanesljiv, kot so sprva napovedovali, a avtomobiliste skrbijo povečani stroški razvojna novih motorjev in časovni okvir, ki ga je postavila Evropska unija. Foto: Guliver Image

Po letih napovedovanj, špekulacij in prestavitev je Evropska unija končno uradno vložila predlog za novi emisijski standard Euro7, ki bo začel veljati leta 2025. Gre za zadnjo generacijo motorjev na notranje izgorevanje, preden jih v celoti zamenjajo električni avtomobili, zato so bili regulatorji še toliko bolj strogi in močno razjezili avtomobilske proizvajalce. Ti pravijo, da v dveh letih ne zmorejo pripraviti tako obsežnih posodobitev, ki so po drugi strani zaradi neizbežnega prihoda električnih vozil povsem nepotrebne. Obenem se bodo zaradi novega emisijskega standarda ter posledično dodatnega razvoja in komponent avtomobili čez dve leti dodatno podražili.

V četrtek je Evropska unija vložila uradni predlog novih emisijskih pravil za zadnjo generacijo motorjev na notranje izgorevanje. Z novimi zahtevami želijo zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida (CO2) in dušikovih oksidov (NOx) ter posledično zmanjšati onesnaženost zraka v Evropski uniji.

Merijo predvsem na dizle

Z novim emisijskim standardom Euro7 želijo za četrtino zmanjšati izpuste dušikovih oksidov pri dizelskih motorjih. Pri bencinskih motorjih bo raven dušikovega oksida ostala nespremenjena pri 60 miligramih na prevoženi kilometer. Na to raven izpustov se bodo morali spustiti tudi dizelski motorji, če jih želijo avtomobilski proizvajalci še prodajati v Evropski uniji. "Cestni promet je največji onesnaževalec zraka v mestih. Novi standard Euro7 bo zagotovil čistejša vozila za naše ceste in izboljšal kakovost zraka, s tem pa bo varoval zdravje naših prebivalcev in okolja," so ob razkritju novega emisijskega standarda zapisali pri Evropski uniji.

Predlog morajo potrditi še članice in Evropski parlament, a že pri preteklih neuradnih predlogih so številke članice nasprotovale željam Evropske unije. Novemu emisijskemu standardu nasprotuje tudi večina avtomobilskih proizvajalcev, med najglasnejšimi je Carlos Tavares, izvršni predsednik skupine Stellantis, ki Evropski uniji očita, da po nepotrebnem obremenjuje proizvajalce z dodatnim razvojem in na njih prelaga breme, čeprav bodo kmalu na cestah samo še električni avtomobili.

Izpusti dušikovega oksida se bodo morali pri dizelskih motorjih čez dve leti izenačiti s tistimi, ki jih danes v zrak izpustijo bencinski motorji. Foto: Guliver Image

"Nepotrebno vlaganje in preusmerjanje sredstev"

A novi emisijski standard ne posega le v čistočo motorjev, predlagana pravila namreč določajo tudi omejitve za emisije trdnih delcev zavor in pnevmatik. Študije so pokazale, da je obraba zavor eden največjih virov emisij na mestnih območjih, ki ne prihajajo iz izpušnih cevi v cestnem prometu.

Na predlog so se že odzvali tudi drugi. Pri Fordu so ga pospremili z besedami, da nepotrebno vlaganje v "včerajšnjo tehnologijo" preusmerja sredstva za razvoj elektromobilnosti. Pri evropskem avtomobilskem združenju ACEA so prav tako poudarili, da zelo omejen predlog Euro7 ne prinaša bistvenega izboljšanja varovanja okolja, po drugi strani pa močno dviguje stroške razvoja avtomobilov. Zmotil jih je tudi datum sprejetja emisijskega standarda - leta 2025 za osebna in 2027 za tovorna vozila.

"Nerealno glede na gromozansko število modelov in izvedenk, ki jih je treba razviti, zasnovati in testirati ter odobriti do takrat," so opozorili Evropsko unijo pri ACEA. Podobnega mnenja so tudi pri nemškem združenju za avtomobilsko industrijo VDA, kjer poudarjajo, da so postavljeni roki povsem nerealni in jih z razvojem novih motorjev, ki bodo ustrezali Euro7, ni mogoče uloviti.

Do predloga kritični tudi okoljevarstveniki

Tudi različne okoljevarstvene skupine so kritične do Evropske unije. A zaradi popuščanja avtomobilski industriji, saj naj bi bili napovedani emisijski standardi premili in naj ne bi prinašali občutnih izboljšav. Kot pravijo, bodo avtomobili, izdelani v tem desetletju, na cestah še deset in več let ter bodo posredno močno onesnaževali naše okolje dolgo časa. Ta vozila bi morala biti zato najčistejša, da se bo učinek prihoda električnih vozil bolj poznal.

Zmanjšati se bodo morale tudi emisije trdnih delcev pnevmatik in zavor.