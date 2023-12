Kaj nas čaka v Sloveniji? Največji že pripravljeni na spremembe.

Najemi testnih avtomobilov, zmanjšanje odvisnosti od lastništva avtomobila, vprašanje mobilnosti na podeželju in problematike, s koliko različnimi avtomobili se danes vozijo zaposleni v službo v istem podjetju, so rešitve, ki napovedujejo spremembe v svetovnem in tudi slovenskem avtomobilskem svetu.

Gregor Mauko, direktor Toyote Slovenija Foto: Uroš Modlic Toyota je največji proizvajalec avtomobilov na svetu, in ko začne največji med vsemi razvijati aktivnosti, ki presegajo ali so celo nasprotne klasični prodaji oziroma lastništvu avtomobila, je to zanesljiv znak sprememb v svetovnem avtomobilskem svetu. Prav gotovo se tem spremembam dolgoročno ne bo izognila niti Slovenija, ki ima prav tako na področju mobilnosti mnoge izzive.

"Prehod od proizvajalca vozil do ponudnika mobilnosti temelji na spremembi odnosa do vozila, od lastništva do najema. Za uporabnika ima najem mobilnosti kot storitve prednost v brezskrbnosti uporabe in predvidljivosti stroškov, nam pa omogoča boljšo izkoriščenost vozila skozi celoten življenjski cikel slednjega. Mobilnost predstavlja enega od temeljev bodočega razvoja našega tradicionalnega poslovnega modela," je povedal Gregor Mauko, direktor Toyote Slovenija in Hrvaška ter direktor mobilnosti Toyote Adria.

V Sloveniji pod blagovno znamko KINTO predstavljajo storitvi KINTO One (poslovni najem vozil) in KINTO Join (sopotništvo), medtem ko bodo storitvi KINTO Share (souporaba vozil) in KINTO Ride (prevozi na zahtevo) obdržali pod že uveljavljavljenima imenoma DriveMe in ToyotaGO. Z njima so v Sloveniji prisotni že tri leta in so plod domačega znanja in razvoja.

Toyotina ekipa mobilnosti KINTO (z leve proti desni: Urša Gotovina, specialist za mobilnost, Maša Meden, vodja mobilnosti, Yosuke Arai, predsednik, Gregor Mauko, generalni direktor, Sašo Raosavac, direktor Toyotine finančne hiše, in Bernhard Cziesla, direktor razvoja KINTO Europe) Foto: Toyota

Najemi testnih avtomobilov v načrtu tudi za fizične uporabnike

Pri lastnem sistemu financiranja imajo trenutno več kot sto poslovnih uporabnikov, v nekaj letih pa želijo upravljati s floto več kot tisoč vozil.

Zanimive rešitve se obetajo na področu delitve avtomobilov. Tudi Toyota želi bolje izkoristiti vozne parke testnih avtomobilov svojih trgovcev, ki jih bo tako mogoče najemati. Storitev je sprva namenjena poslovnim uporabnikom, a pridružile se jim bodo tudi fizične osebe. To v praksi pomeni kratkoročni najem avtomobilov, ki so last trgovcev, s tem pa se bo lahko podaljšala tudi izkušnja testnih voženj. Te postajajo v svetu elektrificiranih vozil, še posebej pa povsem električnih avtomobilov, še pomembnejše kot do zdaj. Prek storitve DriveME imajo od leta 2019 sklenjenih 45 poslovnih naročnikov in do danes 4.500 najemov. Težave z mobilnostjo na podeželju so slovenska realnost.

Zaposleni v istem podjetju v službo skupaj?

Storitev ToyotaGO smo pred tedni preizkusili na Krasu in storitev prevozov s kombiji označili kot enega ključnih pospeševalcev mobilnosti na podeželju. Taka storitev je prilagodljivejša od klasičnega avtobusnega javnega prevoza in nedvomno prinaša tudi boljšo kakovost in s tem privlačnost prebivanja izven mestnih središč. Naslavlja problematiko razpršene poselitve, mobilnostne revščine in mobilnosti prvega oziroma zadnjega kilometra, s katero se soočajo številne slovenske občine. Trenutno je storitev aktivna v občinah Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Bovec, kjer mesečno opravijo več kot 400 prevozov.

Ker bodo podjetja v prihodnje nagrajena, če bodo aktivno prispevala k zmanjšanjevanju izpustov CO2, so razvili še storitev KINTO Join. Gre za aplikacijo, prek katere se zaposleni v istem podjetju prek mobilnih naprav dogovorijo za skupno vožnjo v službo. Namesto da bi se torej vsak pripeljal s svojim avtomobilom in zasedel svoje (drago) parkirno mesto, se lahko trije ali celo štirje pripeljejo skupaj.