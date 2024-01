Kaj mika Avstrijce? Podatki zanimivi, diši jim tudi dizel.

Avstrija v naši neposredni bližini ima zanimiv avtomobilski trg. Lani so do konca novembra (decembrski podatki bodo na voljo sredi tega meseca, ki pa slike bistveno ne bodo spremenili) prodali 220 tisoč avtomobilov, kar je skoraj 12 odstotkov (11,8 %) več kot predlani. Zanimiv pa je pogled na tipe pogonov in tudi na absolutno lestvico najbolj priljubljenih avtomobilov pri naših severnih sosedih.

Povečal se je delež hibridnih pogonov (+26 %), še veliko bolj električnih – kar za dobrih 44 odstotkov. Ta gibanja so skladna tudi s ponudbo avtomobilov na trgu. Ker je vse več klasičnih pogonov tudi hibridno elektrificiranih, je delež klasičnih bencinskih (–2,5 %) in dizelskih (–3,4 %) avtomobilov pričakovano padel.

Foto: Reuters

V enajstih mesecih leta so tudi v Avstriji prevladovali klasični bencinski motorji. Njihov delež je bil 32-odstoten. Drugi najpogostejši so hibridi z dobrimi 22 odstotki tržnega deleža, nato pa so bili skoraj izenačeni električni (19,8 %) in dizelski (19,5 %) motorji.

Skoraj 20-odstotni tržni delež električnih avtomobilov sodi med višje v Evropi. Povprečni v evropskih državah je dobrih 15 odstotkov, v Sloveniji na primer znaša dobrih osem odstotkov. Avstrijci so lani do konca novembra registrirali 43.602 električnih avtomobilov. Tudi pri dizelskih motorjih, ki imajo v Evropi še 14-odstotni tržni delež, Avstrijci odstopajo navzgor za pet odstotnih točk.

Avstrijci imajo na voljo tudi vodikove polnilnice, a je bilo kljub temu med registracijami le deset (predlani štirinajst) avtomobilov s pogonom na vodik.

Prvih deset znamk in avtomobilov v Avstriji:

prodaja 2023 tržni delež Volkswagen 30.935 14,0 % Škoda 22.057 10,0 % BMW 16.294 7,4 % Audi 14.623 6,6 % Seat 11.284 5,1 % Mercedes 11.269 5,1 % Hyundai 9.720 4,4 % Toyota 9.087 4,1 % Dacia 8.888 4,0 % Kia 8.484 3,8 %

prodaja 2023 tržni delel Škoda Octavia 6.455 2,9 % Tesla Model Y 5.626 2,5 % VW Golf 4.861 2,2 % Toyota Yaris 3.955 1,8 % Dacia Sandero 3.669 1,7 % BMW X1 3.609 1,6 % VW Tiguan 3.511 1,6 % Škoda Enyaq 3.405 1,5 % Seat Ateca 3.077 1,4 % VW Caddy 2.911 1,3 %

vir: Statistik.at (januar–november 2023)

Foto: Gregor Pavšič

Foto: BYD

Med znamkami je bil na vrhu Volkswagen s 14-odstotnim tržnim deležem, sledila je Škoda z desetodstotnim. V prvi peterici so še premijski znamki BMW in Audi ter, nekoliko presenetljivo, Seat. Med posameznimi avtomobili je tako kot Slovence tudi Avstrijce največkrat prepričala škoda octavia. Drugi največkrat registriran avtomobil je bila tesla model Y, za njima pa še volkswagen golf, toyota yaris in dacia sandero.

BYD blizu meje tisoč registracij

V prvi deseterici je poleg tesle model Y med izključno električnimi avtomobili še škoda enyaq. Tesla je kot najuspešnejša pri prodaji električnih vozil lani v Avstriji do konca novembra registrirala 7.830 avtomobilov, kar je zadoščalo za 13. mesto na celotni lestvici avtomobilskih znamk.

Ne kitajskih znamk ne kitajskih avtomobilov lani v prvi dvajseterici še ni bilo. MG je do konca novembra registriral 2.268, BYD pa 912 avtomobilov.