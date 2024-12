ACEA je Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev, ki je od leta 1991 glavni lobistični in pogajalski organ evropske avtomobilske industrije v pogovorih z vodstvom Evropske unije. Del ACEA so tudi neevropski proizvajalci, kot so Toyota, Hyundai, Kia, Ford in tudi Tesla. Na podlagi odločitve Carlosa Tavaresa je koncern Stellantis organizacijo zapustil lani. Le nekaj dni po odhodu Tavaresa s čela koncerna pa je njegovo začasno vodstvo na organizacijo ACEA, ki jo trenutno vodi prvi mož Renaulta Luca de Meo, poslala prošnjo po vnovični vključitvi. ACEA je prošnji že ugodila.

Foto: Reuters

Tavares je nasprotoval prizadevanjem vodstva ACEA, ki želijo v Bruslju izpogajati "pomilostitev" pri zagroženih kaznih za nedoseganje nižjih izpustov CO2. Pot do teh vodi prek prodaje električnih avtomobilov ali vsaj priključnih hibridov. Stellantis namerava na ceste poslati več modelov z iste platforme, kjer bo med možnimi izbirami tudi električni pogon. V nekaterih državah sta hibridna citroen C3 aircross in sorodna opel frontera cenovno izenačena z električno različico.

Na ta izhodišča je stavil Tavares, preden je moral zaradi "nestrinjanja glede strategije" zapustiti čelo Stellantisa. Menil je, da bo "njegovemu" koncernu cilje CO2 za leto 2025 uspelo izpolniti. Ker se zdaj koncern vrača pod okrilje ACEA, bi lahko pomenilo podporo koncerna omenjenim pogajalskim prizadevanjem.

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi prej stagnira, kot "strmo" pada

V nasprotju s splošnim prepričanjem je prodaja električnih avtomobilov letos v celotni Evropi (EU, Velika Britanija, Švica, Norveška, Islandija) le malenkostno slabša kot lani. Konkretno so trgovci v prvih desetih mesecih prodali 1,6 milijona električnih avtomobilov oziroma 27 tisoč manj kot v enakem obdobju lani. Prodaja je tako slabša za 1,7 odstotka, zgolj v državah EU pa je bila prodaja slabša za 4,9 odstotka. Stagnacija prodaje pa proizvajalcev kajpak ne zadovoljuje, saj bi za doseganje ciljev glede zmanjševanja izpustov CO2 potrebovali višje številke. Ciljni povprečni izpust se bo pri osebnih avtomobilih znižal na 93,6 grama CO2 na kilometer (trenutno 95 gramov).

Prodaja koncerna Stellantis je letos v Evropi do konca oktobra padla za 7,1 odstotka, s tem pa se je tudi njegov tržni delež znižal z lanskih 17,1 na 15,7 odstotka. Stellantis med avtomobilskimi skupinami zanesljivo drži drugo mesto. Volkswagnov koncern je letos v desetih mesecih v Evropi prodal oziroma registriral 2,8 milijona novih avtomobilov, Stellantis 1,7 milijona, tretji Renault (skupaj z Dacio in Alpine) pa 1,04 milijona novih avtomobilov.