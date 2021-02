Kaj ga čaka v Sloveniji? Nekoč brez, danes s 30 tekmeci.

Ko so ga pred 15 leti prvič pokazali in mu za nameček nadeli težko izgovorljivo ime, povzeto po nomadskem plemenu z območja Irana, se najbrž niti sami niso zavedali, da bi ta avtomobil lahko spremenil avtomobilsko industrijo. Leta 2006 je bil prvi kompaktni športni terenec in v 15 letih je število teh vozil le še strmo raslo. Qashqai, ki so ga pred dnevi predstavili v tretji generaciji, ima že skoraj 30 tekmecev.

Nissan je v četrtek razkril novo generacijo qashqaia, zagotovo enega pomembnejših modelov v celotni zgodovini avtomobilske industrije. S tem vozilom so nekoč naredili povezavo klasične avtomobilske kombilimuzine "golfovega" razreda in terenskega vozila. Tak avtomobil je bil oblikovno prepoznaven, ostal je praktičen, pridobil pa je nekaj robustnosti in predvsem – to pa je bilo naposled tudi najpomembnejše – imel je višji položaj sedenja, boljši pogled na cesto in lažje vstopanje oziroma izstopanje iz vozila.

Marjan Murn je pred leti skrbel za prodajo Renaultove, zdaj pa to delo opravlja pri Nissanovi znamki. Foto: Nissan

"Pred 15 leti ni imel tekmecev. Ob predstavitvi qashqaia druge generacije leta 2014 je imel že 17 neposrednih tekmecev. Danes je v tem segmentu že več kot 26 tekmecev," pravi Marjan Murn, direktor marketinga in prodaje pri Nissanu v Sloveniji.

"Avtomobilski trg se je seveda precej spremenil. Qashqai je bil pionir v svojem razredu in 15 let nazaj na cestah ni bilo nobenega podobnega vozila. Danes opažamo velik trend prodaje vozil SUV, kar pomeni, da se kupci vedno bolj odločajo za nakup kompaktnih športnih terencev. Prav tako gre trend prodaje in strategija avtomobilskih znamk na trgu v smer elektrifikacije in tudi nov qashqai bo ponujal možnost z elektrificiranim pogonom. Novi modeli, ki prihajajo na trg danes, so v teh letih tehnološko izredno napredovali."

Kako je lansirati za vas tako pomemben avtomobil v letu, ko vsaj v Sloveniji še ne veste, kdaj in koliko časa bodo prodajni saloni lahko normalno odprti?

Prepričani smo, da bo stanje na trgu v letošnjem poslovnem letu veliko bolj prijazno – tako do nas, prodajalcev vozil, kot tudi do naših kupcev. Optimistično zremo v bližnjo prihodnost. V bistvu lahko rečemo, da novi qashqai prihaja ravno pravi čas. Ocene avtomobilskega trga v 2021 kažejo odriv navzgor in ob danih napovedih seveda nameravamo narediti največ, kar je mogoče, da našega novega aduta predstavimo širši Sloveniji kot odlično izbiro.

Kako ste sicer poslovali v zadnjem letu, ko so bili saloni več mesecev bolj ali manj zaprti?

Preteklo leto je bilo resda povsem drugačno, vendar smo bili tudi v težkih razmerah popolnega zaprtja salonov ves čas aktivni na področju prodaje na daljavo podjetjem. Obenem smo veliko časa in sredstev vlagali v okrepitev digitalizacije, razvili smo dodatna orodja in procese, ki občutno olajšajo nakupni proces.

Če je Nissan v marsikaterih razredih v senci Renaulta, prednjačijo pri kompaktnih športnih terencih. Qashqai, najbolje prodajani model Nissana v Sloveniji, je prepričljivejši od Renaultovega kadjara. Foto: Nissan

Foto: Nissan

Kakšne načrte imate s qashqaijem v Sloveniji, kateri so njegovi trije glavni tekmeci?

Naš cilj je vsekakor ostati na podestu najboljših v segmentu SUV-C. Glavni tekmeci so volkswagen tiguan, peugeot 3008 in hyundai tucson, vsi novejši in močni tekmeci.

Kakšne sploh so preference vašega povprečnega kupca v Sloveniji?

Nissanovi kupci se najpogosteje odločajo za boljše opremljene modele, predvsem različice N-Connecta in Tekna z ročnim ali samodejnim menjalnikom, ki so precej bogato opremljene. Pomembna jim je praktičnost, vozne lastnosti, tehnologija in seveda tudi dizajn. Z novim qashqaijem želimo najprej zadržati naše obstoječe, dolgoletno zveste stranke, vendar želimo posegati tudi višje v samem segmentu. To pomeni, da bo naša prodajna strategija naravnana tudi na iskanje novih kupcev.

Kakšna pričakujete, da bo v Sloveniji pri qashqaiju najpogostejša izbira pri motorju?

To bo predvidoma na novo razviti 1,3-litrski bencinski motor z 12-V blagim hibridnim pogonom, ki bo na voljo s 138 ali 156 "konji" ter z ročnim ali pri močnejši različici tudi s samodejnim brezstopenjskim menjalnikom CVT. Če sklepam po trenutni prodaji, se kupci razdelijo nekje na polovico.

Je štirikolesni pogon sploh še zanimiv?

Okoli petnajst odstotkov kupcev qashqaia je do zdaj zahtevalo štirikolesni pogon. Ta bo še naprej na voljo skupaj s samodejnim menjalnikom.