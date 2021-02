Uradno razkrit: vse o Nissanovi novosti leta #foto

Tretja generacija Nissanovega paradnega konja je tukaj. Qashqai stavi na prenovljen zunanji videz, velik napredek v notranjosti in predvsem številne tehnološke inovacije, ki ga postavljajo ob bok največjim tekmecem. Prvič na voljo z motorji z blagim hibridom in hibridom E-power, kjer bencinski motor deluje kot podaljševalnik dosega. Na seznamu motorjev boste prav tako prvič zaman iskali dizelske motorje.

Nova koncernska arhitektura CMF-C prinaša najnovejše varnostno asistenčne sisteme, pomembna novost je tudi ukinitev dizelskih motorjev. Pri Nissanu želijo še vedno nagovarjati družinske kupce, ki ne potrebujejo velikega avtomobila in si želijo ekološko primernejši crossover. "Ljudje v Evropi kupujejo prostorninsko manjše motorje zaradi davčnih pritiskov. Pričakujemo 25 odstotkov prodaje ljudem, ki bodo avto kupili zaradi zmanjšane prostornine motorja. Ti kupci še vedno želijo storitve, ki so jih navajeni, a le v nekoliko bolj kompaktni obliki," je ob razkritju povedal Nicolas Tschann, glavni menedžer za crossoverje pri Nissan Europe.

Električna moč v različnih oblikah

Nissan se prilagaja najnovejšemu mišljenju kupcev o ekološko usmerjenih avtih, zato pri qashqaiu, kot že omenjeno, ne bo Foto: Nissan možnosti dizelskega motorja. Kupci bodo namesto tega dobili 1,3-litrski bencinski motor s tehnologijo blagega hibrida (dve različno močni izvedenki) in hibridni motor E-power, kjer bencinski motor deluje kot podaljševalnik dosega. Pri tem bo imel 1,5-litrski bencinski motor vlogo generatorja energije za 142-kilovatni elektromotor, ki bo poganjal kolesa. Ta hibridna opcija bo na voljo prihodnje leto, za zdaj pa ni nobene potrditve o prihodu priključnega hibrida.

Pri Nissanu pravijo, da bo E-power ponujal zmogljivosti in pospešek električnega avtomobila ter da bo na voljo celo z načinom vožnje e-pedal. Vožnja brez prižganega bencinskega motorja bo mogoča le tri kilometre, potem se bo vključil motor in začel dovajati energijo elektromotorju.

Dvosklopčni samodejni menjalnik bo zamenjal neskončnostopenjski CVT. Kot je pojasnil Peter Brown, direktor za potniška vozila pri Nissan Europe, so se za to potezo odločili, ker so menjalniki CVT vse boljši in ponujajo izboljšano vozno izkušnjo. Glede na njihovo raziskavo ba nista popolna, ne dvosklopčni menjalnik ne CVT-menjalnik, a po njihovem mnenju slednji prinaša najboljše iz obeh svetov.

Foto: Nissan

Digitalna nadgradnja poznane potniške kabine

Še posebej so bili na spletni predstavitvi ponosni na polno prilagodljive digitalne voznikove merilnike, ki delujejo v sožitju s projicirnim zaslonom. Nov je tudi devetpalčni zaslon na dotik s številnimi novimi storitvami ter seveda podporo Apple CarPlay in Android Auto.

Med pomembne novosti spadajo še 28 milimetrov več prostora za ramena spredaj, 20 milimetrov več prostora za kolena potnikov zadaj ter večja držala za pijačo in telefon. Tokrat ne bo možnosti sedemsedežne različice. Ker si želijo pri Nissanu stopati proti premijskim tekmecem, so na seznamu opcijske opreme tudi masažni sedeži, možnost brezžičnega polnjenja in fizična stikala za nadzor klimatske naprave.

Seznam opcijske opreme je dolg, zato ne bomo naštevali vseh sistemov. Qashqai še vedno stavi na svoj sistem polsamodejne vožnje ProPilot, na voljo so tudi matrični žarometi.

Zunaj dimenzijsko podoben predhodniku

Prihod nove arhitekture prinaša več svobode pri zasnovi potniške kabine, pripomore tudi 32 milimetrov dodatka pri skupni dolžini in 35 milimetrov širša karoserija. Prtljažni prostor je tako večji za 50 litrov, Japonci pa so ohranili prepoznavno praktičnost prtljažnega prostora z več nastavljivimi ravnmi dvojnega dna.

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan

Foto: Nissan