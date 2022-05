Jutri začetek naročil, znane so cene novega VW

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo jutri začel pobirati prva naročila za svojega električnega kombija ID. buzz. V Nemčiji se cene za petsedežno različico in paket pro začenjajo pri 64.581 evrih, kupci pa bodo svoje prve avtomobile dobili jeseni. Informacij o ceni v Sloveniji za zdaj še ni.

ID. buzz je dolg 4,71 metra, širok je 1,98 metra in visok 1,93 metra. V primerjavi z multivanom je krajši za 19 centimetrov, a je od njega dobrih sedem centimetrov širši in malenkost nižji. Vozilo sloni na namenski električni platformi MEB. Medosna razdalja znaša 2,98 metra, kar je največ med vsemi avtomobili družine ID. To je torej le dober centimeter manj kot pri multivanu (ali električnem hyundaiu ioniq 5), a na primer skoraj 22 centimetrov več kot pri ID.4.

Veliko ima skupnega z drugimi člani družine ID

Kupec bo od vstopne cene 64.581 evrov v Nemčiji lahko uveljavil še 7.500 evrov subvencije oziroma 4.500 evrov subvencije v Sloveniji, Foto: Volkswagen če končna cena ne bo presegla vrednosti 65 tisoč evrov bruto (torej že z vključenim DDV in upoštevanimi popusti). Kot obljubljajo pri Volkswagnu, bodo pozneje na voljo tudi cenejše različice - z manj opreme in z manjšo baterijo. Kmalu naj bi se družini pridružil tudi tovorni kombi.

Trenutno bo na voljo pri vseh izvedenkah le baterija z zmogljivostjo 77 kilovatnih ur. Spredaj vgrajeni elektromotor bo imel 154 kilovatov in 310 njutonmetrov navora, kar je enako kot pri ID.4. Bo pa pri ID. buzz omogočeno nekoliko hitrejše polnjenje. Pri ID.4 je to omejeno na 125 kilovatov, pri ID.5 na 135 kilovatov in pri ID.buzz bo najvišja hitrost polnjenja omejena na 170 kilovatov.

Lahko bo tudi kamper

Zadnja klop se podira v razmerju 60:40, ni pa je mogoče odstraniti. Osnovna prostornina prtljažnika je 1.121 litrov, to pa je mogoče povečati do 2.205 litrov. Pri Volkswagnu obljubljajo, da bodo ponudili vozilo tudi z dvignjenim dnom zadnjega dela in tako bi ga lahko s podrtimi sedeži preuredili tudi v posteljo. Pri tovorni izvedbi bo mogoče v zadek namestiti dve evropaleti.

