Ovinki proti Šembijam že tridesetič čakajo na gorsko dirko. Foto: Gregor Pavšič Po reliju Dolina zelenega gaja, s katerim se konec tedna nadaljuje državno prvenstvo v reliju, se približuje tudi že jubilejna trideseta izvedba gorskohitrostne dirke Ilirska Bistrica. Prihodnji konec tedna se bo tam spet zbrala smetana evropskega gorskohitrostnega dirkanja, saj prireditev ponovno šteje za evropsko oziroma najvišjo raven tovrstnega tekmovanja.

Replika Audijevega dirkalnika za Pikes Peak

Rok za prijave še ni končan, že objavljena imena pa napovedujejo odlično dirko. Med prijavami namreč izstopa Bolgar Nikolay Zlatkov, ki ga poznamo kot navdušenca nad starimi Audijevimi dirkalniki. V Sloveniji smo ga na Gorjancih in v Lučinah v preteklosti že videli z audijem S1 quattro – to je bila replika dirkalnika skupine B, ki ga je Audi uporabljal sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Zlatkov pa je medtem izdelal še bolj drastično različico avtomobila, ki spominja na Audijev dirkalnik na osnovi S1 quattro za ameriško gorsko dirko Pikes Peak.

Poleg Zlatkovega dirkalnika lahko pričakujemo še veliko atraktivnih vozil. Več o njih takrat, ko bo znan dokončni seznam prijavljenih voznikov.

Walter Röhrl med dirko Pikes Peak leta 1987. Foto: Audi

Anžetu Dovjaku se obeta naslov evropskega podprvaka v Razredu 3. Foto: osebni arhiv

Med športnimi prototipi in formulami je v evropskem prvenstvu letos v ospredju Francoz Geoffrey Schatz, a Italijan Christian Merli že ima eno "ničlo". Schatzu bi se trenutno ena zmaga odbila in bi bila točkovno poravnana. Merli bo v Ilirski Bistrici bolje poznal progo in tudi branil lansko zmago.

Med avtomobili v kategoriji 1 vodi Hrvat Matija Jurišić (peugeot 308 TCR) z zmagami v Razredu 4. Slovenec Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) je skupno sedmi, v Ilirski Bistrici pa bo branil drugo mesto v Razredu 3. Tam ima lepo prednost pred Milovanom Vesnićem, toda Srb je letos že imel eno ničlo in se mu točke trenutno ne bi odbile. Dovjak letos slabši kot tretji še ni bil, kot edinemu pa mu je uspelo premagati vodilnega O'Playa (Antonino Migliuolo).

Točkovanje v EP:

Kategorija 1: Matija Jurišić (peugeot 308 TCR) 200 t., 2. OPlay (mitsubishi lancer EVO9) 193 t., 3. Nicolas Verver (porsche 997 GT3R) 183 t., … 6. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) 139 t.; …

Razred 3: 1. O'Play (mitsubishi lancer EVO9) 193 t., 2. Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) 139 t., 3. Milovan Vesnić (audi RS3 LMS) 117 t., …

Kategorija 2: 1. Geoffrey Schatz (nova proto NP01) 200 t., 2. Christian Merli (osella FA30) 175 t., 3. Alexander Hin (osella FA30) 151 t., ….

Prav zadnji konec tedna je Dovjak na gorski dirki za EP v Švici spet zasedel drugo mesto. Na dirki je sodeloval tudi Matevž Čuden (porsche GT3 cup), ki je za las izostal s stopničk v svojem Razredu 2. Čuden se je ogreval za dirko v Ilirski Bistrici, kjer bo branil vodilni položaj v slovenskem državnem gorskem prvenstvu.

Matevž Čuden (porsche GT3 cup) med dirko v Švici, kjer se je pripravljal na nadaljevanje slovenskega DP v Ilirski Bistrici. Foto: osebni arhiv