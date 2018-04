Jean Todt: Slovenija potrebuje dirkališče in višje kazni

Na obisku v Sloveniji Jean Todt, predsednik FIE

Kot smo pisali že zjutraj, je bil Jean Todt danes v Sloveniji na obisku kot odposlanec Združenih narodov za prometno varnost. Francoz si je z zanimanjem ogledal aktivnosti slovenskih pristojnih organov za dvig prometne varnosti, ki jo je z vidika izboljšanja tudi pohvalil.

Slovenija mora imeti ambiciozne cilje za želeno prometno varnost

"Slovenija je zaradi majhnosti zelo primerna za precej ambiciozne cilje. Veliko lažje je nagovarjati ljudi v majhni državi kot na primer na Kitajskem. Naredili ste dobro delo in zmanjšali število žrtev, vseeno pa je lahko Slovenija še pogumnejša in si postavi še višje cilje. Vsekakor je ena izmed poti tudi uporaba ostrejših kazni in temeljitejšega nadzora na cestah, kjer izpostavljam problematiko hitrosti, alkohola in uporabe telefona med vožnjo. Dokler se ne izboljša prometna kultura, so tudi kazni učinkovite. V nekaterih državah, kjer je samoumevno, da vinjen voznik ne bo sedel za volan, te niso potrebne," je povedal Todt, ki je Darsov nadzorni center obiskal skupaj z vršilcem dolžnosti infrastrukturnega ministra Petrom Gašperšičem.

Jean Todt ob policistih motoristih, ki z motocikli vsak dan prevozijo vsaj 400 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Bo zdajšnji oziroma prihodnji vladi uspelo urediti problematiko avtomobilskega dirkališča? Foto: Gregor Pavšič

Dirkališče je za prometno varnost nepogrešljivo

Todt se je srečal tudi s predstavniki nacionalne zveze za avtošport AŠ2005. Pri tem je tudi v pogovorih z ministrom poudaril nujnost, da Slovenija reši vprašanja glede urejanja pravega avtomobilskega dirkališča. Poligon Gaj pri Cerkljah na Dolenjskem je lani spet zaživel, a bo potreboval tako pogum vlagateljev kot tudi voljo države, da postane pravo središče.

"Dirkališče je zelo pomembno za prometno varnost. To je območje, kjer lahko najrazličnejši profili voznikov poskusijo vožnjo na meji v varnih pogojih. To so vozniki avtomobilov, motoristi, reševalci, policisti, gasilci in podobno. Hitra vožnja spada na dirkališča, ne na ceste," je dodal Todt.

Politika pokimala, bo dirkališče res zaživelo?

Gašperšič je tem besedam pokimal in napovedal, da bo vlada v prihodnje urejala področje dirkališča. Trenutno je lastnik objekta Gaj še ministrstvo za obrambo, ki pa neposredne povezave s cestami, prometno kulturo in varnostjo nima.

"Bistven je dogovor za 20 ali 30 let. Pristojnost za te dogovore bi morali z obrambnega prenesti na infrastrukturno ministrstvo, ki je bolj poklicano za ukvarjanje z dirkaško stezo, poligoni za treninge varne vožnje in podobno," je za Siol.net povedal Anton Anderlič, predsednik AŠ2005.