Je to prihodnost? Športni videz in varčno srce. #foto

Hyundai je hitro pridobil simpatije s svojima čistokrvnima modeloma N, toda številni kupci si želijo športni videz in daljši seznam dodatne opreme, zato je Hyundai predstavil še športni paket N-line. Slednji ne prinaša izboljšav v smislu zmogljivosti, vendar ponuja atraktiven videz zunanjost in notranjosti.

Foto: Gašper Pirman

Oblikovni navdih podznamke N

Oba modela iz družine N smo že spoznali in prikimali, da je Korejcem v zelo kratkem času uspelo izdelati odlična športna avtomobila. Zaradi številnih izboljšav na podvozju, krmiljenju in tudi motorju sta oba seveda cenovno nedosegljiva marsikomu. Hkrati je višja tudi poraba goriva, dražje vzdrževanje in seveda, vožnja je pri vsakodnevni uporabi polna kompromisov.

Hyundai je zato sledil vzoru številnih drugih znamk. Športni paket prinaša oblikovni navdih iz serije N, vendar ohranja udobje in nizke obratovalne stroške. Pri nekaterih različicah so inženirji poleg lepotne obdelave malenkostno prilagodili obnašanje vzmetenja in krmiljenja, a so spremembe na pogonskih elementih resnično minimalne.

Kje vse je na voljo v paketu N-line



Hyundai tucson: bencinski 1.6 T-GDi in dizelska 1.6 CRDi in 2.0 CRDi ter kot nadgradnja pri paketih style, premium in impression. Cena za doplačilo med 1.400 do 2.300 evri.



Hyundai i30 in i30 fastback: pri bencinskih T-GDi 120 in 140 in dizelskih smartstream 116 in 136 ter pri paketih premium in impresion (pri i30 še možnost nadgradnje paketa style). Cena za doplačilo med 1.400 in 2.400 evri.

Za zdaj trije modeli

Hyundai je paket N-line namenil trem modelom - i30, i30 fastback in tucson. Kot prvi je opcijo dobil i30, kjer se je od začetka prodaje paketa N-line zanj odločilo skoraj deset odstotkov kupcev. Torej je kupcev, ki si želijo športno navdahnjene avtomobile, veliko, za to pa so pripravljeni tudi več plačati.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman