Nov posel za Rimac: Hyundai in Kia vložila 80 milijonov

Rimac Automobili in Hyundai Motor Group sta tako sklenila tehnološko partnerstvo. Hyundai je vložil 64, Kia pa 16 milijonov evrov. Končni produkt bosta dva visokozmogljiva električna avtomobila, ki ju lahko pričakujemo že prihodnje leto.

Novi partnerji po Koenigseggu, Aston Martinu in Porscheju

Skupni razvoj bo tako pripeljal do električne različice športnega avtomobila v Hyundaievem programu N, prav tako pa tudi visokozmogljiv električni avtomobil na osnovi pogona na vodikove gorivne celice.

Družbo Rimac Automobili je leta 2009 ustanovil Mate Rimac. Poleg svojih maloserijskih električnih športnih avtomobilov so se uveljavili predvsem kot razvojniki električnih pogonov in baterijskih sklopov za druge naročnike. Med temi so Koenigsegg, Aston Martin, Porsche in zdaj tudi družba Hyundai-Kia.

Foto: Rimac Automobili