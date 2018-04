Je to najlepši poslovni karavan? #foto

Audi A6 avant: predstavitev nove generacije

Karavanski A6 stopa v velike čevlje predhodnika in z večjim prtljažnim prostorom povečuje uporabnost nove generacije prestižne limuzine. Podprt s tehnologijami iz modela A8 in zapeljivimi linijami bo ponovno močan Audijev adut v svetu premijskih karavanov.

Dizajn in prostornost z roko v roki

Novi A6 avant nosi prepoznavne oblikovne elemente limuzine, kot so široka maska hladilnika in poudarjene stranske linije. Kljub svojemu praktičnemu značaju se karavan ponaša z nekoliko kupejevsko usločeno strešno linijo in širokim stebričkom D. Zaradi tega je prtljažni prostor najverjetneje nekoliko manjši, toda kupci bodo cenili športen videz in se bodo zlahka odrekli nekaj litrom prtljažne prostornine. Tehnološki odličnjak ima serijsko nameščene žaromete LED, na seznamu opcij pa so na voljo še matrični žarometi. Na koncu seveda šteje tudi učinkovitost. Športni videz ni le estetski, saj se koeficient zračnega upora ustavi pri številki 0,27.

Kaj prinašajo dodatni centimetri?



Glavna prednost karavanskega A6 je seveda njegov prtljažni prostor, ki v osnovni postavitvi meri 565 litrov in se s podrtjem zadnje klopi (40:20:40) razširi na 1.680 litrov. Med preostale tehnološke bombončke sodijo še elektronsko odpiranje prtljažnih vrat in pokrivala prtljažnega prostora ter aluminijasti letvi za pritrditev tovora.



V primerjavi z limuzino ima 30 litrov več, toda bistveno povečano uporabnost prtljažnega prostora, ki je po velikosti enak volvu V90, pet litrov manjši kot pri jaguarju XF sportbrake ter deset litrov večji kot pri BMW seriji 5 in Mercedes-Benzovem razredu E.

Nekoliko usločena strešna linija deluje izrazito športno, vendar najverjetneje prtljažnemu prostoru vzame kakšen liter prostornine. Foto: Audi

Notranjost, kjer ni ničesar prepuščeno naključju. Vrhunski materiali in ergonomija, a glavna prednost se skriva zadaj. Prtljažni prostor ima 565 litrov. Foto: Audi

Največji konkurenti so volvo V90, Mercedes-Benzov razred E, BMW serija 5 touring in jaguar XF sportbrake. Foto: Audi

Kakšen bo učinek mehkih hibridnih sistemov na porabo goriva in izpust CO2?

Sprva bodo na voljo trilitrski bencinski motor TFSI V6, dvolitrski in trilitrski dizelski motor TDI. Trilitrski bencinski in dvolitrski dizelski bosta opremljena z 48-voltnim sistemom napetosti, ki ima na zadnji osi nameščeno litij-ionsko baterijo (ta tehta 25 kilogramov) in zaganjalnik oziroma generator v sprednjem delu vozila.

Pri hitrostih od 55 do 160 kilometrov na uro zna ta mehki hibridni pogon izklopiti motor. Sistem ugasne motor tudi med zaviranji in upočasnjevanjem do ustavitve.

Na drugi strani bo trilitrski motor TDI uporabljal 12-voltni sistem napetosti, ki omenjenih funkcij nima. V obeh primerih se bo Audi s temi rešitvami boril predvsem za nižji izpust CO2. Sistem z 48-voltno napetostjo zmanjša izpust CO2 za deset gramov na kilometer, 12-voltni sistem pa za štiri grame CO2 na prevoženi kilometer. V realnem prometu se bo poraba goriva znižala za okoli 0,7 litra na sto prevoženih kilometrov.

Pri Audiju neuradno potrjujejo tudi možnost priključnohibridnega pogona, ki predstavlja vmesno stopnjo do povsem električnih različic. Novi A6 bo imel na voljo le še samodejni menjalnik. Pri predhodniku so jih z ročnim prodali le okoli pet odstotkov.

