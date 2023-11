Je to najboljši avto v svoji kategoriji?

Foto: Arhiv ponudnika

Prva generacija Opel Astre se je na trgu pojavila leta 1991, ko je nadomestila model Opel Kadett in postala ena izmed najbolj priljubljenih kompaktnih avtomobilov znamke Opel. Od takrat je bila Opel Astra redno posodabljana in predstavljena v več generacijah, ki so prinašale izboljšave na področju oblikovanja, tehnologije in učinkovitosti. Tudi šesta, ki se je na trgu med uporabniki dobro uveljavila. Dobro pa je zapisana tudi drugod. Ne nazadnje je nova Opel Astra prejemnica nagrade Red Dot Award 2023 v kategoriji Product Design (oblikovanje izdelka), osvojila pa je tudi najprestižnejšo nagrado v avtomobilski industriji - Zlati volan. Šesta generacija najbolje prodajanega modela v kompaktnem razredu je doživela oblikovno posodobitev, novo izpopolnjeno digitalno očiščeno Oplovo armaturno ploščo Pure Panel, navdušuje pa tudi z vrhunskimi tehnologijami. Z novim modelom proizvajalec zdaj odpira naslednje poglavje več kot 30-letne uspešne zgodovine Astre: zadnja generacija Astre je prvič v zgodovini na voljo tudi v električni različici. Finalistka izbora Slovenski avto leta 2023 Astra ima glede izbire pogonskih možnosti nekaj za vsakogar, navdušuje pa tudi z vrhunsko vozno zmogljivostjo ter združevanjem užitka v vožnji z vrhunsko učinkovitostjo. V Sloveniji so trenutno na voljo petvratna različica, petvratna športna različica GSe in priključni hibrid. Kmalu bo na voljo tudi Astra Sports Tourer (karavanska različica).

Zaupanje je ključno vodilo vsakega odnosa Pri znamki so prepričani, da bo vaš novi Opel zadostil vašim pričakovanjem, še več, prepričani so, da ga boste vzljubili. Prav zato vam edini ponujajo Jamstvo zadovoljstva*. Če z novim vozilom ne bi našli skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000 prevoženih km pripeljete nazaj, obenem pa vam bodo vrnili kupnino. Tako preprosto in iskreno, ker verjamejo v svoje proizvode in izkušnjo z njimi.

Nove Opel Astre ni mogoče zamenjati z nobenim avtomobilom

Astra je z novo generacijo praktično enako dolga kot predhodnica, tudi medosna razdalja je zrasla le za dober centimeter, kljub vsemu pa lahko govorimo o novi dimenziji oblikovanja. Pri nastanku nove Opel Astre je bilo ustvarjalcem pomembno ustvariti avtomobil, ki bo izžareval dolgo tradicijo modela Astre in tudi nemškost Oplove znamke.

Opel Astra je dinamična kot nikoli prej, a še vedno lepo uravnotežena. Samozavestna, opremljena z značilnim novodobnim Oplovim podpisom – vizirjem. Dejstvo je, da novega modela Opel Astre ni mogoče zamenjati z nobenim drugim avtomobilom.

Čudovita je z vsakega zornega kota, vse do najmanjših podrobnosti nove Opel Astre pa deluje učinkovito in popolnoma uravnoteženo. Ostro natančni nemški proporci sledijo načelu kompasa, značilnega Oplovega oblikovalskega podpisa, kjer so celo energetsko varčne zadnje luči LED popolnoma usklajene z vizualno osjo. Z drznimi vizualnimi dopolnitvami Astre, kot je na primer elegantno poudarjena črna streha, je mogoče dvigniti osebni slog na še višjo raven.

Nov svet notranje opreme in inovacij naslednje generacije

V notranjosti je Opel Astra po nemško ergonomično izpopolnjena. Najprej opazimo novo izpopolnjeno digitalno očiščeno Oplovo armaturno ploščo Pure Panel, ki poenostavi informacije za voznika kot še nikoli prej. Preskok v času? Lahko bi rekli tako.

Zdi se, da so pri Oplu v primeru Astre našli pravo razmerje med zasloni in analognimi stikali, v končni fazi pa je rezultat tega tudi ergonomsko ena od najboljših armaturnih plošč, kjer ima voznik vse na dosegu roke, poleg tega pa še praktična odlagalna mesta. Sem lahko uvrstimo uporabni predal za odlaganje telefona, v katerem je tudi površina za indukcijsko polnjenje mobilnikov.

Nov vmesnik z moderno grafiko ponuja čist, bolj intuitiven občutek. Potniki lahko novo Astro intuitivno upravljajo preko izjemno širokih zaslonov na dotik, podobno kot pametni telefon. Oplovi oblikovalci in inženirji so skrbno poskrbeli, da voznik prejme vse potrebne informacije in uporabne operativne možnosti, vendar ni obremenjen s presežnimi podatki ali funkcijami. Poleg tega je mogoče ključne nastavitve, kot je na primer klimatska naprava, še vedno upravljati prek fizičnih stikal in gumbov.

Napredno udobje, praktičnost in konkurenčna prostornost

V avtomobilu imamo radi udobje, pa naj gre za prevoz otrok v šolo, počitnice, vožnjo v mrazu, vročini – v vsakem primeru je pomembno, da avtomobil zna zagotoviti udobje na vseh ravneh.

Pomembna in izjemno dobrodošla odlika je odlično udobje sedežev. Sprednja sedeža sta dovolj velika in ravno prav čvrsta, da zagotavljata dobro oporo zgornjemu delu telesa, obenem pa imata certifikat združenja za zdravje hrbta AGR (Aktion Gesunder Rücken, op. p.) in sta zaradi svoje vzorne ergonomije izjemno udobna, še posebej na dolgih potovanjih.

Tudi sicer je v kabini prijetno, zračno z uporabnimi odlagalnimi površinami in prostorno udobno z najsodobnejšo povezljivostjo.

Kljub samozavestnemu videzu nova Astra ohranja konkurenčen prtljažnik in praktičnost s prilagodljivim dnom prtljažnika. Pri praktičnosti je treba omeniti še dobre pol tone nosilnosti.

Tehnologija, ki varuje

Kot je veljalo za njeno predhodnico, tudi nova Opel Astra prinaša številne inovacije v kompaktni razred, tudi take, ki jih kupci sicer poznajo le pri cenovno dražjih vozilih.

Astra je opremljena s pametnimi funkcijami, ki olajšajo vožnjo ter poskrbijo za tvojo varnost in varnost tvojih bližnjih.

Na primer: Astra lahko s prilagodljivimi LED matričnimi žarometi Intelli-Lux® Pixel spremeni noč v dan. Sistem je nov in izboljšan ter pomeni velik korak naprej v tehnologiji žarometov, ki zagotavljajo stalne dolge luči brez bleščanja in se samodejno prilagajajo, da ne zaslepijo nasproti vozečih voznikov. To jim omogoča kar 168 posamičnih LED modulov vgrajenih v prednja žarometa, kar je približno 4-krat več kot konkurenca v tem segmentu.

Voznika podpirajo najsodobnejši sistemi pomoči, od projekcijskega zaslona, ki v Astri deluje resnično futuristično, saj pomembne informacije projicira neposredno na vetrobransko steklo – udobno v voznikovem vidnem polju.

Omeniti je treba sistem Intelli-Drive 1.0, ki združuje zmogljivosti treh tehnološko najnaprednejših funkcij Astre, omogoča neprimerljivo upravljanje, nadzor nad vožnjo, kot tudi kamero Intelli-Vision s 360-stopinjskim pogledom. Sistem Intelli-Vision se samodejno aktivira, ko v Astri izberete vzvratno prestavo (ali na zahtevo), in uporablja štiri kamere, nameščene na vseh straneh vozila.

Na cesti lahkotna, športno natančna, a še vedno dovolj udobna

Najboljše pri vsem skupaj je, da se Opel Astra, kot je videti, tudi pelje odlično. Zasnovana je na povsem novi platformi, ki je natančno izdelana za dinamičnost, vodljivost in udobje. Izbirate lahko med vrsto tehnološko izpopolnjenih pogonskih sklopov s turbopolnilnikom. Vsi so uglajeni, zanesljivi in delujejo z zelo konkurenčnimi obratovalnimi stroški in nizkimi vrednostmi CO2.

Nova platforma je "obdelana" tako, da se Astra pelje po načelih oznake "autobahnproof". Na avtocesti je tiha in smerno stabilna tudi pri najvišjih hitrostih. Tudi hitra zaporedna menjava smeri astre zlepa ne vrže iz začrtane smeri voznikovega pogleda. Gledano v celoti, je v kontekstu vodljivosti Astra lahkotna, športno natančna, a še vedno dovolj udobna.

Končna ocena Šesta generacija Opel Astre odlično povezuje sodobne smernice s tradicijo znamke. Napredovala je tako na področju varnosti, digitalizacije, tehnologije, kljub vsemu pa je ostala do voznika in potnikov prijazna klasična nemška družinska kombilimuzina. Preprosta za uporabo, udobna, vozniško odlična, ergonomsko izpopolnjena in celostno kakovostno izdelana.

