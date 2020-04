Je električni avto zares "čist"? To je ključno vprašanje.

Raziskovalci so z novimi ugotovitvami želeli spodbuditi države k usmerjanju v pravo smer oziroma opozoriti vodilne, da ni dovolj le večje število električnih avtov na cestah, temveč bo veliko treba storiti predvsem pri načinu pridobivanja električne energije. Raziskava dveh evropskih univerz je pokazala, da je električni avto za okolje čistejši v 95 odstotkih sveta. Izjema so le države, kjer električno energijo pridobivajo izključno iz fosilnih goriv. Če je ta delež na strani obnovljivih virov, pa je električni avto, gledano v celoti, v življenjskem ciklu bistveno čistejši kot avto z motorjem na notranje zgorevanje.

Vse je odvisno od vira pridobljene energije

Pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov se trenutno pospešeno razvija, a treba je priznati, da je takšen način pridobivanja elektrike še v zgodnji fazi. Veliko držav še vedno stavi na fosilna goriva, ki so cenejša in imajo hkrati že zgrajeno infrastrukturo. Kupec električnega avtomobila ima danes že možnost izbire vira za polnjenje.

Nekatere države so pri razvoju že napredovale in večino svoje električne energije pridobijo iz obnovljivih virov. Švedska in Francija sta dober primer, saj poleg obnovljivih virov električno energijo tam pridobivajo tudi s pomočjo jedrskih elektrarn. Tam električni avto v življenjskem ciklu okolje obremenjuje za 70 odstotkov manj kot običajen avto. V Veliki Britaniji, kjer je odstotek energije iz obnovljivih virov manjši, je električni avto čistejši le še za 30 odstotkov.

Slovenija ima veliko potenciala za pridobivanje električne energije z obnovljivih virov, a za zdaj jih na takšen način pridobi le tretjino. Foto: STA

V Sloveniji je rezerv še ogromno

V Sloveniji so po podatkih Elektro Ljubljana lani za pridobljeno eno kilovatno uro električne energije povzročili 600 gramov izpusta CO2. Ob povprečni porabi električnega avtomobila to pomeni okrog 90 gramov CO2 na prevoženi kilometer. Takšen izpust CO2 imajo danes do okolja bolj prijazni klasični avtomobili, a ta podatek pomeni le neposredni izpust (električna vozila ga skoraj nimajo), ne tudi proizvodnje (črpanje, logistika, predelava …) nafte.

Po podatkih Agencije za energijo je bila v Sloveniji leta 2017 primarni vir za pridobivanje električne energije še naprej jedrska energija. Obnovljivi viri so tako kot fosilna goriva pomenili 30 odstotkov, od tega smo skoraj vso "zeleno" elektriko pridobili z izkoriščanjem vodnih virov. Z vodo so ustvarili dobrih štiri tisoč gigavatnih ur električne energije, iz vetrne energije le dobrih 5,7 gigavatne ure elektrike.

Rešitev: vetrne in solarne ''farme''

Znanstveniki poudarjajo, da bo potreben hitrejši prehod na pridobivanje sončne in vetrne energije. Številne države šele nameščajo Takšne sončne elektrarne so lahko prelomna točka, a za zdaj države še niso pokazale resnih interesov za širjenje takšnega načina pridobivanja električne energije. Foto: SolarReserve prototipe solarnih in vetrnih ''farm'' in preizkušajo pridobivanje energije iz obnovljivih virov v večjem obsegu. Za zniževanje izpustov in "brezemisijsko" prihodnost je ključnega pomena pridobivanje energije iz obnovljivih virov, trdijo znanstveniki.

Do leta 2050 bodo zaradi številčnosti električna vozila prihranila toliko izpustov, kot jih na letni ravni pridela Rusija. Vendar le, če bo energija za polnjenje avtov prihajala iz obnovljivih virov. Znanstveniki zato želijo strožjo zakonodajo, ki ne bo pospeševala le prodaje električnih avtov, temveč bo za države tudi določala vse večji delež pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Le tako bodo države lahko dosegle cilje, ki so si jih zastavile do leta 2050.