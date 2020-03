Subvencije letos manjše: črne napovedi se niso uresničile

Izbruh koronavirusa in z njim povezana pandemija sta močno ustavili prodajo novih avtomobilov. Razred, ki bi moral letos zabeležiti ponovno visoko rast, so električna vozila. Če bi se uresničile želje trgovcev, bi jih letos v Sloveniji na letni ravni prvič prodali več kot tisoč novih.

Pomemben del takih nakupov so subvencije Eko sklada, ki za zdaj nadomeščajo davčne ugodnosti lastništva takih avtomobilov. Lani je kupec električnega avtomobila dobil 7.500 evrov subvencije, letos bo ta subvencija znašala še šest tisoč evrov. Tako se niso uresničile črne napovedi, da bi lahko subvencija padla tudi do 4.500 evrov.

Subvencijo šest tisoč evrov bo dobil kupec novega ali testnega vozila z največ osmimi sedeži (poleg voznikovega). Vrednost avtomobila navzgor ni omejena, subvencija pa ne sme presegati 50 odstotkov celotne nakupne vrednosti avtomobila.

V Sloveniji je bila do zdaj prodaja priključnih hibridov majhna in v zadnjem obdobju celo v senci polno električnih avtomobilov. Ta vozila, ki imajo sicer od 30 do 50 kilometrov električnega dosega, zdaj do subvencije ne bodo več upravičena.

Električna kolesa brez subvencij

Električna vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso 3,5 tone bodo prinesla 4.500 evrov subvencije.

Subvencijo dva tisoč evrov prejmejo vozila kategorije L7e, kategorija L6e je upravičena so 1.500 evrov subvencije, na voljo pa so še subvencije po tisoč evrov (kategorije L3e, L4e, L5e) in 500 evrov (L1e-B, L2e).