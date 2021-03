Jasno sporočilo Kie: znamo in si upamo, to je naš novi avto #foto

Skupina Hyundai-Kia je že ob koncu lanskega leta napovedala korenite spremembe s predstavitvijo nove arhitekture E-GMP. Konec februarja so navdušili z razkritjem modela ioniq 5, zdaj pa so štafetno palico prevzeli pri Kii in predstavili svoj prvi namenski električni model EV6. Trimetrska meodsna razdalja prinaša prostorno potniško kabino, obenem lahko vleče prikolico s skupno maso do 1.600 kilogramov, ima sprednji in zadnji prtljažnik, v notranjosti dva zaslona, digitalizirana fizična stikala, štirikolesni pogon... Doseg? Uradno tudi do 510 kilometrov, v realnosti čez 400 kilometrov. Proizvodnja bo stekla v drugi polovici julija, k nam bodo prvi avtomobili zapeljali jeseni.

EV6 je prvi Kiin globalni električni avto, zato niso ničesar prepustili naključju. Z njim so želeli pokazati kako oni vidijo električno prihodnost in obenem položiti temelje za vseh sedem namenskih električnih modelov, ki bodo na ceste zapeljali v prihodnjih letih. Glede na videno lahko pričakujemo veliko, tako kot Hyundai in Kia sta se ozrla h konkurenci in ponudila več kot ponujajo drugi.

EV6 GT hitrejši kot taycan

Morda še bolj kot s svojimi številnimi uporabnimi lastnostmi so pri Kii presenetili z razkritjem različice EV6 GT, ki ima s pomočjo dveh elektromotorjev 430 kilovatov in 740 njutonmetri navora. Od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 3,5 sekunde in doseže maksimalno hitrost 260 kilometrov na uro. Gre za najhitrejšo Kio v zgodovini znamke, obenem pa je EV6 GT močnejši in hitrejši kot porsche taycan 4S.

Bolj zanimiva za širšo javnost bo osnovna različica s pogonom na zadnji kolesni par in zmogljivostjo baterija 77,4 kilovatne ure, kjer je doseg omejen na 510 kilometrov na uro. Na voljo bo tudi štirikolesni pogon, a z manjšo baterijo z zmogljivostjo 58,0 kilovatne ure in dosegom okoli 410 kilometrov. Osnovno različico bo poganjal en elektromotor z močjo 168 kilovatov in štirikolesno različico prav tako en elektromotor z močjo 240 kilovatov. Ioniq 5 ima za primerjavo na voljo dve bateriji, eno z 58 in drugo z 72,6 kilovatne ure.

Korejci so oblikovno želeli združiti obliko kombilimuzine in športnega terenca, poudarek pa je na prostorni potniški kabini. Foto: Kia

Vleče lahko prikolico z maso do 1.600 kilogramov

E-GMP arhitekturo si EV6 deli z ioniqom 5, zato je tudi Kiin avto opremljen z 800-voltno polnilno arhitekturo. To prinaša možnost polnjenja z močjo do 350 kilovatov, pri tej moči polnjenja pa se bo baterija napolnila od 0 do 80 odstotkov v samo 18 minutah oziroma voznik bo za 100 kilometrov dosega moral baterijo polniti štiri minute in pol.

EV6 je opremljen še s funkcijo deljenja električne energije, zato lahko preko vgrajene 220-voltne vtičnice poganja tudi domove z močjo 3,6 kilovata. V praksi to pomeni, da ima dovolj energije, da v primeru izpada električne energije oskrbuje hišo z elektriko ob prižgani klimatski napravi in televiziji vsaj 24 ur. Pohvali se lahko tudi z opcijo vlečne kljuke in možnostjo vleke tovorna s skupno maso do 1.600 kilogramov.

Tudi zima ji ne pride do živega

Vemo, da imajo številni električni modeli pozimi kar nekaj težav z zmanjšanim dosegom, ki niti približno ne dosega obljubljenih številk. Pri Kii so se lotili tudi tega problema in vgradili inovativno toplotno črpalko, ki zbira odvečno toploto iz hladilnega sistema avtomobila. S tem se izboljša učinkovitost ogrevanja avtomobila, pri -7 stopinjah Celzija pa je doseg enak kot pri temperaturi 25 stopinj Celzija. Pri vseh različicah je vgrajeno tudi pameton regeneriranje zavorne energije, s pomočjo obvolanskih ročic pa voznik izbira medd šestimi različnimi načini vožnje.

Drugačna zunaj, prostorna znotraj

Kljub kompaktnim zunanjim meram 2.900 milimetrov dolga medosna razdalja v kabini omogoča podobno veliko prostora kot ga ponujajo srednje veliki športni terenci. Jochen Paesen, podpredsednik notranjega oblikovanja je na razkritju povedal: “Ljudi najprej pritegne zunanjost vozil, a se na koncu zaljubijo v notranjost, kjer preživijo večino svojega časa. Zato je bilo za nas oblikovanje navdihujoče notranjosti EV6 najbolj pomembno. Verjamemo, da lahko EV6 navdihuje stranke, da sprostijo svojo ustvarjalnost.”

Eden najbolj izstopajočih elementov je infotainment zaslon. Enostavni obliki širokega zaslona in armaturne plošče dajeta notranjosti občutek odprtosti. Sprostitveni sedeži so tanki, lahki in sodobni ter odeti v moderne, vizualno zanimive in robustne tkanine, narejene iz predelane plastike, pri čemer je prihranek enakovreden 111 plastenkam za vodo.

Prtljažni prostor zadaj ima 520 litrov, s spuščenimi sedeži v 2. vrsti se prostornina prtljažnika poveča na 1.300 litrov. Avto ima spredaj pod motornim pokrovom dodatnih 52 litrov prostornine za shranjevanje oziroma 20 litrov pri različici s štirikolesnim pogonom.

V Sloveniji jeseni, a ne bo poceni

Proizvodnja bo stekla v drugi polovici julija, kot pravijo pri slovenskem uvozniku KMAG bodo prvi avti pri nas enkrat jeseni. Cene so zaenkrat še neznane, a glede na samo velikost in številne rešitve bo ceno z upoštevano subvencijo zagotovo nad petdeset tisočakov.

Foto: Kia

Foto: Kia