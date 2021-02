Novi ioniq 5 vsaj sodeč po prvih podatkih odlično izkorišča namensko električno platformo. Kar trimetrsko medosje, prečiščena notranjost in skrb za praktične elemente, ki jih mnogi proizvajalci novih električnih avtomobilov kar preradi pozabijo, so njegovi pomembni aduti. V Slovenijo prihaja še letos.

Hyundai je razkril svoj prvi namensko razviti električni avtomobil. Ta je oblikovan moderno, v notranjosti je zelo prostoren in ima kar tri metre medosne razdalje. Na voljo je baterija z dvema kapacitetama, realni doseg vožnje pa je preko 400 kilometrov. Korejci niso pozabili niti na elemente, kot sta dodatni sprednji prtljažnik in vlečna kljuka. Novi ioniq 5 se zdi kot zelo celovit električni avtomobil, ki bo zelo resna alternativa Teslinim in predvsem Volkswagnovim tekmecem.

Ioniq 5 je avtomobil zanimivih dimenzij, kjer prednjači predvsem trimetrska medosna razdalja. Foto: Hyundai Hyundai je bil z ioniqom in kono že do zdaj med pionirji električne mobilnosti. Ioniq je bil priljubljena izbira tistih, ki so med prvimi klasične motorje z notranjim izgorevanjem zamenjali za električni pogon. Toda oba avtomobila so izdelali z mnogimi kompromisi, šele novi ioniq 5 pa prihaja z namenske električne platforme in tako izkorišča ves potencial nove zasnove avtomobila.

Izkoristili so manjši elektromotor, zato ima avtomobil lahko kratke previse in tri metre medosne razdalje. Notranjost je zelo prečiščena, in tudi konzolo med sprednjima sedežema bo mogoče vzdolžno premikati za 14 centimetrov.

Avtomobil je dolg 4,63 metra, širok 1,89 metra, visok pa 1,60 metra.

Prednost vozila je namenska električna platforma z baterijami v dnu vozila. Foto: Hyundai

Kapaciteta baterije bo 58 ali 72,6 kilovatne ure (kWh). Na voljo bo različica z enim ali celo dvema elektromotorjema. Vrh ponudbe bo tako štirikolesno gnani ioniq 5 z baterijo 72,6 kWh. Sistemska moč 225 kilovatov in 605 njutonmetrov navora. Pospešek do 100 kilometrov na uro v 5,2 sekunde, najvišja hitrost pa 185 kilometrov na uro.

Pri različici z enim motorjem bo imel ta moč 125 ali 160 kilovatov (odvisno od kapacitete baterije).

V različici z enim motorjem in večjo baterijo bo znašal doseg po standardu WLTP od 470 do 480 kilometrov.

Prostornost je prečiščena in minimalistična, a z izrazitim digitalnim pridihom. Foto: Hyundai

Zasnova zaslonov na sredinski konzoli je vsaj dimenzijsko podobna kot pri novih mercedes-benzih. Foto: Hyundai

Hyundai ni pozabil na elemente, ki jih nimajo novi električni volkswagni

Nova platforma koncerna Hyundai-Kia se imenuje E-GMP in omogoča tako 400- kot 800-voltni sistem. Moč polnjenja bo znašala vse do 350 kilovatov.

Prtljažnik ioniqa 5 ima 531 litrov osnovne prostornine, ki jo je s polaganjem sedežev druge vrste mogoče povečati vse do 1.600 litrov. Hyundai ni pozabil na prtljažnik v sprednjem delu vozila, kjer znaša prostornina dodatnih 57 litrov. Za še večjo praktičnost bo mogoče drugo vrsto sedežev vzdolžno pomakniti za 13,5 centimetra.

Pri Hyundaiu niso pozabili niti na dodatek kljuke in z njim bo mogoče vleči prikolico s tovorom do 1,6 tone.

Prvič za Hyundai tudi napredni projekcijski sistem

Novost za Hyundai je tudi projekcija s tehnologijo navidezne resničnosti na vetrobransko steklo, kar je torej še nadgradnja klasičnega projekcijska sistema. Tak sistem, poznamo ga na primer iz novih mercedesov, olajša vozniku predvsem vožnjo ob napotkih navigacije in podobno.

Novega ioniqa 5 lahko na cestah (tudi v Sloveniji) pričakujemo še letos, prav gotovo bo za očitno zelo celovit električni avtomobil zanimivo spremljati cenovno primerjavo s teslami in Volkswagnovim ID.3. Hyundai bo v prihodnje na ceste poslal še limuzinskega ioniqa 6 in večji električni športni terenec ioniq 7.

