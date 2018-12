Japonski 'golf'': Eden najbolj drznih avtov #video

Nova mazda 3 ni klasičen tekmec volkswagen golfa ali ford focusa. Oblikovno je bolj minimalistična, usmerjena je bolj v voznika, doživetje ceste in avtomobila, praktično naravo pa raje prepušča svojim (v prihodnje večjim) športnim terencem. Glavne 'plejerje' razreda dosega in prehiteva z materiali, kakovostjo notranjosti in bolj dinamičnim oblikovalskim slogom.

Mazda 3 je oblikovalsko in namensko zanimiv in predvsem od večine konkurence spodnjega srednjega 'golfovega' razreda drugačen avtomobil. Izpostavlja čiste linije, minimalizem in dinamično naravo vozila. Namenjen je vozniški izkušnji, manj praktičnosti in uporabnosti (še posebej na zadnji klopi), predvsem pa se s kakovostjo izdelave in bogato serijsko opremo (radarski tempomat, 'head-up' prikazovalnik …) lahko postavi nad večino tekmecev in zapolni vrzel med velikoserijskimi in premijskimi znamkami. Na cesti bo zelo mikaven ročni menjalnik ter nova tehnologija dvolitrskega bencinskega motorja, ki poskuša združiti najbolje iz sveta bencinskih in dizelskih motorjev. V Slovenijo bo nova mazda 3 pripeljala marca prihodnje leto.

Mazda v Evropi ni velikoserijska avtomobilska znamka, ki se na evropski lestvici znamk uvršča na rob prve dvajseterice. A zato Mazda že dolgo vozi svojo vožnjo avtomobilskega razvoja in sicer tako pri oblikovanju z osnovi minimalizma kot tudi pri lastnih tehničnih rešitvah. To ji skupaj z dobro izbiro materialov daje posebno mesto na trgu in Mazda je danes tista znamka, ki zelo dobro zapolnjuje vrzel med premijskimi in velikoserijskimi znamkami.

V evropski 'golfov' razred s svežim pristopom

Mazda je v zadnjih letih v Evropi prodala največ športnih terencev CX-3 in CX-5, z novo generacijo mazde 3 pa se resneje vrača tudi v enega najbolje prodajanih razredov v Evropi. V konkurenci volkswagen golfa, forda focusa, opel astre in hyundai i30 pa nikakor ne ubira podobnih smernic. Pri tem ne kopira in ne išče vzporednic s splošnimi trendi, temveč oblikovno in namensko na trgu ponuja povsem svojevrsten avtomobil.

Video – Oglejte si novo mazdo 3

Poudarja dinamičnost in željo po vožnji, manj praktičnost

Avtomobil smo spoznali med evropsko premiero v Pragi in zapišemo lahko naslednje. Čeprav je bil razstavljen avto v precej neposrečeni sivi barvi, izstopa z zelo čistimi in minimalističnimi linijami.

Ob pogledu z boka je jasen glavni namen tega avta. S kupejevskim zadnjim delom je izpostavljena dinamičnost vozila. Ta cilja na vozni užitek in manj na vsakodnevno praktičnost. Na ceno dizajna – predvsem z zelo nizkimi zadnjimi stranskimi stekli in spuščajočo se linijo strehe – je prostora na zadnjih sedežih precej malo. To še posebej velja v predelu nad glavo. Enako velja tudi za preglednost z zadnjih sedežev. Okna so majhna, majhni otroci tega ne bodo veseli. Podobno težavo ima Toyota pri crossoverju C-HR.

Toda Mazda je ta avto vendarle izdelala za tistega, ki bo sedel spredaj, tisto praktično noto vozil pa bodo raje namenili prihodnjim (večjim) generacijam športnih terencev. Mazda 3 je na drugi strani lahko tudi odličen statusni simbol, pravi lovilec pogledov in tudi avto, ki bi lahko kupce speljal bolj konzervativno usmerjeni konkurenci.

Najbolj vpadljiv oblikovalski element so nizka in kratka stranska zadnja stekla. Zaradi njih je na zadnji klopi manj preglednosti. Foto: Gregor Pavšič

Počutje za volanom mazde 3 je odlično. Japonci ostajajo zvesti majhnim infozabavnim zaslonom, ki pa zdaj v tem avtu podpira sistema Car Play in (uradno sicer v Sloveniji ne) Android Auto. Foto: Gregor Pavšič

V začetku leta smo vozili prototip te mazde 3 in takrat preizkušali tudi nov bencinski dvolitrski motor z močjo 190 'konjev'. Bil je zelo tih in suvereno zmogljiv. V Sloveniji bo ta motor na voljo prihodnje leto maja. Foto: Mazda

Serijsko z bogato asistenčno opremo

V Slovenijo bo ta avtomobil pripeljal marca, predvidoma maja bo na voljo tudi z novim dvolitrskim bencinskim motorjem ter tehnologijo Skyactiv X. Osnovni model bo dražji od zdajšnjega, saj bo serijsko opremljen z radarskim tempomatom, prikazovalnikom na vetrobransko steklo (head-up display), samodejnim zaviranjem v sili s prepoznavo pešcev, prepoznavanjem prometnih znakov in podobno. Tudi tak nabor opreme jasno kaže na vizijo Mazde, da ta posrečen hibrid kupeja in kombilimuzine postavi nad večino 'ljudske' konkurence in torej korak bližje premijskim vozilom.

Dvolitrski bencinski motor, ki združuje najboljše iz bencinskega in dizelskega sveta

V začetku leta smo imeli priložnost voziti takrat še prototipno izvedbo nove mazde 3. Hvalili smo zelo dober položaj za volanom, kakovost izdelave in splošno počutje. Izjemno dober je ročni menjalnik, ki mu morda v tem razredu ni para. Najbolj zanimiva tehnološka novost je tehnologija Skyactiv X, ki poskuša v en motor spraviti vse najboljše s strani bencinskih in dizelskih motorjev. Vžig v valjih namreč zagotavlja z visoko kompresijo.

Med spomladansko vožnjo prototipa mazde 3 smo preizkusili prav ta motor, ki se je izkazal kot zelo tih in do voznika zelo prijazen z zmogljivostjo. Večino naše takratne vožnje po regionalnih portugalskih cestah je deloval v 'načinu' dizelskih motorjev. V praksi bo zagotovo zanimivo spremljati porabo tega motorja in tudi izpuste CO2. Mazda vsaj za zdaj v svoji ponudbi še nima priključno hibridnega pogona, kaj šele pravega električnega koncepta.

Skyactive 3: v valj več zraka kot bencina



Nov koncept motorja Skyactive 3 prinaša kombinacijo vžiga goriva s pomočjo klasične svečke (bencinski motorji) in kompresije (dizelski motorji). Pri tem so izpopolnili tehnologijo, ki so jo pred leti že preizkušali tudi drugi proizvajalci in jo je mogoče danes po zaslugi moderne elektronike uporabljati tudi v velikoserijski proizvodnji.



V valj s pomočjo dodatnega kompresorja pri Mazdi namreč dodajo nadpovprečno količino zraka, tako da je gorivo v valju v manjšini. Težava lahko nastane pri vžigu take mešanice, saj plamen ognja zaradi gostote zraka ne zgori tekoče skozi ves valj. To so inženirji rešili z dodatno vžigalno svečko, ki v pravem trenutku in na pravem mestu vžge stisnjeno mešanico znotraj valja in tako omogoči nemoten vžig oziroma delovanje motorja.



Proti tako imenovanem klenkanju se inženirji borijo tudi z dvofaznim vbrizgom goriva. Del ga vbrizgajo med fazo sesanja zraka, preostanek pa med procesom kompresije.

Spredaj ima mazda 3 zdaj žaromete LED. Foto: Gregor Pavšič

Zadnji del avtomobila je oblikovan bolj kupejevsko kot v slogu klasične kombilimuzine spodnjega srednjega razreda. Foto: Gregor Pavšič