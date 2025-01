Japonce popeljal proti rekordu, Slovenec po 27 letih v Dubaju #foto

Medtem ko so evropski proizvajalci za lani objavljali prodajno negativna poročila, je japonska Toyota v Evropi dosegla svoj najboljši prodajni rezultat do zdaj. Lani so dobavili 1,1 milijona novih avtomobilov, kar je bilo tri odstotke več kot predlani.

Evropsko izpostavo Toyote iz Bruslja je prodajno do lanske jeseni vodil slovenski menedžer Tom Fux, ki pa se je v začetku leta po 27 letih pri Toyoti preselil v dubajsko podjetje AW Rostamani Group. To je družinsko podjetje, ki je nastalo v petdesetih letih in se pozneje razvilo v velik poslovni konglomerat. Fux je tam prevzel mesto izvršnega direktorja avtomobilskega dela podjetja.



Fux je začel pri Toyoti delali že po končanem študiju. Bilo je leta 1998, ko je Toyota v Ljubljani odprla novo podjetje. Takrat je bilo v ekipi deset Slovencev in dva Japonca. Bil je asistent v prodaji, že po letu in pol je napredoval do vodje prodaje, skrbel je za marketing in bil zraven, ko so odpirali podjetja po Hrvaški, Srbiji in Bosni. Vodil je širitev Toyote na območju nekdanje Jugoslavije. Ko je postal direktor družbe v Sloveniji, je bil najmlajši Toyotin direktor v Evropi. Star je bil komaj 28 let. Takrat je prišel klic iz Toyote Europe v Bruslju, zakaj ne bi odšel tja pogledat evropske perspektive in globlje spoznat Toyotinega sistema.



V Bruslju je vodil krizni menedžment, vzpostavljal hibridno strategijo, vmes vodil Toyoto v Nemčiji in se nato vrnil v japonske vodstvene strukture v Bruslju.

Foto: Gregor Pavšič

Delež priključnih avtomobilov v Evropi je pri Toyoti lani znašal le dobre tri odstotke.

Yaris Cross, večinoma kot hibrid, je kljub že relativni starosti še naprej najuspešnejši model Toyote v Evropi. Foto: Gregor Pavšič

Ker je danes Toyota ne le največji svetovni proizvajalec avtomobilov, temveč tudi tisti z najširšim spektrom vozil, je zanimiv vpogled v prodajno učinkovitost posameznih pogonov in modelov. Japonci so navsezadnje v Evropi, kjer je komaj kaj infrastrukture, dobavili več vozil s pogonom na vodik (mirai) kot športnikov supra.

Japonci že dolgo vse stavijo na hibridne pogone in ker so njihovi tekmeci pri električnem preboju večinoma dokaj neuspešni, se tudi za zdaj skromnejša vlaganja v polno električne pogone bistveno ne poznajo.

Najbolje prodajani model je bil yaris cross (204 tisoč), za njim pa so se razvrstili yaris (160 tisoč), corolla (163 tisoč), C-HR (131 tisoč) in aygo X (97 tisoč). Pri yarisu cross je bil skoraj v celoti (199 tisoč) pogon hibridni, klasični bencinski motor se je večinoma poslovil.

Japonci so lani v Evropi prodali 24 tisoč električnih bZ4X. Foto: Gregor Pavšič

Pri Toyoti sicer vse hibride označijo kot elektrificirane pogone, čeprav je elektrika zanje izključno fosilnega izvora. Pri priključnih avtomobilih je zanimivo polno električni bZ4X prodajno presegel vse Toyotine priključne hibride. Dobavili so namreč 24 tisoč bZ4x, med priključnimi hibridi pa sta se tej številki še najbolj približala RAV4 (18 tisoč) in C-HR (16 tisoč).

Delež vseh priključnih avtomobilov znotraj celotne prodaje je sicer zelo majhen. Pri Toyoti v Evropi je ta lani znašal le 3,3 odstotka.

Pri tem pa ni pomagal skromen doprinos novega priusa, ki je prepričal le nekaj več kot tri tisoč kupcev. Klasičnega hibridnega priusa v Evropi ni.

Zanimiv je tudi prodajni izplen športnih avtomobilov. Uspešnica ostaja yaris GR, ki je lani s prenovo dobil več kot 5.600 kupcev. Ostala športna modela GR86 in supra sta komaj presegla mejo tisoč registracij, uspešnejši od supre je bil kot že rečeno celo nišni model mirai.