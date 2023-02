Izzivi so znani: Citroën z novim vodstvom

Citroen je v Evropi prodajno precej manj uspešen od sestrske znamke Peugeot, eden glavnih izzivov za steber Stellantisovega koncerna pa bo ohranjanje konkurenčnosti na trgu električnih vozil. Na čelo Citroena kot izvršni direktor s prvim marcem stopa 58-letni Thierry Koskas, ki bo zamenjal Vincenta Cobeeja.

Citroenov mestni malček prihaja tudi v Slovenijo. Foto: Citroën

Citroen za zdaj ponuja električne predelane različice svojih klasičnih avtomobilov, saj Stellantis namenske električne platforme napoveduje šele po letu 2025. Izjema bo električni malček Ami, ki ga letos pričakujemo tudi v Sloveniji. Avtomobil bo namenjen predvsem mobilnosti v velikih mestih.

Koskas se je koncernu PSA pridružil leta 2019, ko je k njim prestopil iz Renaulta. Njegove prve naloge so bile vezane na osvežitev marketinških aktivnosti za Peugeot, Citroen, Opel in DS. Svoje naloge je nadaljeval tudi po ustanovitvi Stellantisa (združitev koncernov PSA in Fiat Chrysler), enako bo tudi po prvem marcu letošnjega leta. Koskas bo torej kot izvršni direktor Citroena še naprej vodil področje marketinga in prodaje za celotno skupino.

Nekoč sta s Tavaresom že sodelovala pri Renaultu

Koskas in Carlos Tavares, zdaj predsednik Stellantisa, sta nekoč skupaj delala že pri Renaultu. Oba sta bila tam zaposlena še v času Carlosa Ghosna. Tavares je Renault zapustil že leta 2013. Koskas je v času odhoda iz Renaulta, ki je sovpadal z Ghosnovo aretacijo, delal kot vodja prodaje.

Vincent Cobee, ki Citroen zapušča, je kot izvršni direktor delal od leta 2020. Pred tem je skrbel tudi za znamke Nissan, Mitsubishi in Datsun.