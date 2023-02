Razlog za skrb? Nemci na Kitajskem povsem spregledani.

Kitajska je največji avtomobilski trg na svetu, ki je že nekaj let podvržen trendu hitro rastočega deleža električnih avtomobilov. Lani je prodaja teh narasla za 90 odstotkov. Prodali so 5,7 milijona električnih avtomobilov, toda od tega je bilo tistih z nemškim poreklom le 200 tisoč. Premijske znamke kot so BMW, Mercedes in Audi niso dosegle niti enega odstotka kitajskega trga električnih vozil.