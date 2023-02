Osvežitev iz Francije: dizelski motor ostaja nepogrešljiv #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot je razkril prenovljeni model 508, ki ga v limuzinski in karavanski izvedbi na cestah v Sloveniji pričakujemo letos poleti. V ponudbi so tako bencinski, dizelski kot priključnohibridni pogoni.

Foto: Peugeot Peugeot bo z rahlo prenovo zunanjosti in notranjosti model 508 izenačil s preostalimi novejšimi modeli te znamke. Sprednja maska je tako podobna najnovejšemu 408, na njej je zdaj tudi nov logotip znamke.

Petstoosmica so v tej generaciji razkrili leta 2018 in tako zdaj osvežili pet let star avtomobil, ki predstavlja vrh ponudbe ene od evropsko najuspešnejših avtomobilskih znamk. Karavanska izvedba bo dolga 4,79 metra, limuzinska pa 4,75 metra. Pri obeh znaša medosna razdalja 2,79 metra.

Pri karavanu bo prostornina prtljažnika 530 litrov (do 1.780 litrov), v limuzini pa 487 litrov (do 1.537 litrov).

V ponudbi ostaja tudi štirivaljni dizelski motor

V ponudbi bodo tako klasični bencinski, dizelski kot priključno hibridni pogoni. Pri vseh motorjih bo za prenos moči skrbel osemstopenjski samodejni menjalnik. Bencinski (1,2-litrski trivaljni) in dizelski (1,5-litrski štirivaljni) motor bosta imela po 130 "konjev", priključni hibrid pa 180 in 225 "konjev". Vrh ponudbe bo različica PSE (Peugeot Sport Engineered), kjer bo imel priključnohibridni pogon že 360 "konjev" in štirikolesni pogon. Baterija bo imela kapaciteto 12,4 kilovatne ure, na voljo pa bosta 3,7- ali 7,4-kilovatni polnilec. Samopolnilnih hibridov, ki jih je Peugeot napovedal za preostale modele, petstoosmica predvidoma ne bo dobila.

Tudi v notranjosti bo petstoosmica dobila praktično vso tehnologijo, ki jo danes peugeoti premorejo v preostalih modelih. Peugeot bo za model 508 nudil le še tri pakete opreme: začetno allure, dinamično GT in že omenjeno PSE za najzmogljivejše različice s štirikolesnim pogonom.

V Slovenijo bo prenovljeni peugeot 508 predvidoma pripeljal letos poleti.

