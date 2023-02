Z očmi ga bo težko zgrešiti, ciljajo na “napredne hedoniste”

Peugeot 408 bo mimoidoče najprej res pritegnil z obliko in zanimivo karoserijsko zasnovo, ki združuje vsaj dva avtomobilska segmenta, toda ključna aduta novega modela, ki se pelje bolj avtomobilsko kot SUV-jevsko, sta prostornost na zadnji klopi in večji prtljažnik. Cene za zelo solidno opremo so okrog 30 tisoč evrov.

Streha se spušča šele od zadnjega stebrička, zato na zadnji klopi ne bo težav tudi za višje potnike. Foto: Gregor Pavšič Peugeot 408 bo postal eden najvpadljivejših modelov te francoske znamke. Novi avtomobil karoserijsko ubira zanimivo pot med več segmenti in v enem združuje tako poteze klasičnega avtomobila kot športnega terenca. Je križanec vsaj dveh segmentov, a je bližje klasičnemu avtomobilu. V primerjavi s 308 je 32 centimetrov daljši, veliko pomeni tudi 11 centimetrov daljše medosje - prostornost in praktičnost sta veliko boljši. Glavni adut peugeota 408 je prav gotovo dinamična zunanjost, enako tudi privlačna cena, nekoliko manj izbira motorjev. Letos naj bi jih v Sloveniji prodali 250.

Palec gor: oblika, praktičnost, oprema in cena.

Palec dol: izbira motorjev.

Notranjost je prepoznavna in znana že iz peugeota 308. Nekatere elemente - na primer armaturno ploščo - so razvijali za model 408, a jo je prej dobila tristoosmica. Foto: Gregor Pavšič

Pri Peugeotu so ciljno skupino za ta avtomobil poimenovali napredni hedonisti in takih naj bi bilo v Sloveniji 171 tisoč oziroma dobrih deset odstotkov populacije. To naj bi bili pretežno moški, stari od 35 do 54 let, ki večinoma prihajajo iz osrednjeslovenske regije. Ko izbirajo avtomobil, jim največ pomenijo ugled znamke, hitrost, zmogljivost, slog in sam dizajn avtomobila. So zahtevni potrošniki, ki z avtomobilom izražajo svojo osebnost. Všeč so jim inovativni avtomobili, pomemben pa jim je tudi videz avtomobila.

Po oceni uvoznika bi lahko letos v Sloveniji prodali 250 peugeotov 408. Ta se tako oblikovno kot dimenzijsko uvršča med klasično kombilimuzino in kompaktnega športnega terenca (oba segment C), po centimetrih pa sega že proti segmentu D. V praksi je torej kupejevsko zasnovan križanec Peugeotovih modelov 308, 3008 in delno tudi 508, ki se mu streha začne spuščati šele pri zadnjem stebričku.

Peugeot 408 je občutno daljši tako od modelov 308 kot tudi 3008. Foto: Gregor Pavšič

Oddaljenost od tal je povečana za štiri centimetre, kar vpliva na nekoliko višji položaj sedenja. Foto: Gregor Pavšič

Od 308 je boljši predvsem na zadnji klopi in v prtljažniku, tudi za volanom se sedi malo višje

Če sklepamo po prvih kilometrih, bo 408 odlična nadgradnja klasičnega 308, saj popravlja ravno večino tistega, kar nas je motilo pri klasični tristoosmici oziroma, bolje rečeno, pri kombilimuzinah spodnjega srednjega razreda. Za volanom se sedi nekoliko višje, veliko več prostora je na zadnjih sedežih, enako tudi v prtljažniku. S tega vidika je 408 veliko bolj praktičen kot 308, še vedno pa je oblikovno in vozniško bližje avtomobilski klasiki kot športnemu terencu.

Vse to potrjujejo dimenzije: v primerjavi z modelom 308 je 32 centimetrov daljši, medosna razdalja je daljša za dobrih 11 centimetrov, pridobil je štiri centimetre višine - predvsem na račun večje oddaljenosti od tal -, širina je nespremenjena. Peugeot 408 je tudi od modela 3008 daljši za 24 centimetrov, je pa 11 centimetrov nižji in tudi štiri centimetre ožji. Skoraj 4,7 metra dolg avtomobil torej ponuja veliko prostora in bo kljub dinamični obliki lahko tudi družinsko zelo uporaben. Na zadnjih sedežih je za kolena skoraj 19 centimetrov več prostora.

Zelo zgledna prostornost na zadnji klopi. Foto: Gregor Pavšič

Zadnja klop bo v 408 tudi družinsko bolj uporabna kot v peugeotu 308. Foto: Gregor Pavšič

Osnovna izbira je 1,2-litrski bencinski motor s 130 “konji”. Priključni hibrid prinaša več moči, a tudi devet tisoč evrov višjo ceno. Foto: Gregor Pavšič

Edini pravi pomislek smo imeli pri izbiri motorjev. Ti se zdijo še najslabši del avtomobila. Podobno kot pri citroenu C5 X bosta tudi pri 408 izbiri le dve: to sta klasični 1,2-litrski bencinski motor z močjo 96 kilovatov (130 "konjev") ali priključni hibrid, kjer je sistemska moč 180 oziroma 225 "konjev". Za prenos moči skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik.

Oblikovno in tehnološko inovativnemu avtomobilu bi prijal še kakšen nekoliko zmogljivejši bencinski motor, saj je priključnohibridna različica pričakovano precej dražja, po WLTP pa obljublja do 60 kilometrov dosega. Ta omejena izbira velja vsaj za zdaj, bo pa 408 predvidoma kmalu dobil - takšna je vsaj pred kratkim razkrita Peugeotova strategija elektrifikacije - tudi samopolnilni hibridni pogon.

Zelo spodobno opremljeni za okrog 30 tisočakov

Izhodiščna oprema za 408 bo allure, ki na primer že vsebuje žaromete LED, regulator hitrosti in tempomat, desetpalčni sredinski zaslon na dotik, zadnjo kamero in parkirne senzorje, navigacijsko napravo in 17-palčna kolesa. Za tak 408 bo treba odšteti 30.400 evrov. En paket višje je dodanih še več varnostno-asistenčnih sistemov, radarski tempomat, nadzor mrtvega kota, pa tudi kamera spredaj in 19-palčna platišča. Tak avtomobil stane 31.600 evrov. Priključni hibrid ceno poviša za devet tisočakov. Navedene cene ne vključujejo morebitnih tisoč evrov popusta v primeru financiranja.

Peugeot ima že dolgo zgodovino serije 4. Prvi je bil peugeot 401 iz leta 1934. Današnjim generacijam so bolj znani peugeoti iz devetdesetih let, na primer modela 405 in 406. Serijo 4 je Peugeot prek modela 407 nazadnje izdeloval med leti 2004 in 2011.

