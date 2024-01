Izzivi leta za Mercedes: v Slovenijo pripeljali prvi adut #video

Foto: Gregor Pavšič Med premijskimi znamkami je lansko leto v Sloveniji tako absolutno kot tudi med fizičnimi kupci na vrhu končal Audi, a tudi pri Mercedes-Benzu so bili z izkupičkom zadovoljni. Lani so v Sloveniji prodali 1.269 avtomobilov, kar je bilo 15 odstotkov (158 avtomobilov) več kot predlani. Temu je treba dodati še 542 lahkih dostavnih vozil. Tudi letos bodo prodajni načrti približno enaki, čeprav bodo imeli vsaj v osnovnem avtomobilskem programu pravih novosti manj kot lani.

Zanimiv podatek je, da so lani pri Mercedesu v svojih servisih samo v Slovenji ustvarili za skoraj dodatnih 1,4 milijona prometa z nadomestnimi deli. Predlani je bilo prometa z nadomestnimi deli 20,7, lani pa že 22,1 milijona evrov.

Letošnje glavne usmeritve? Po besedah direktorja znamke Marjana Murna bodo poleg tradicionalnih modelov to predvsem športna vozila znamke AMG. Lani so jih uspeli v Sloveniji prodati 94. Med letošnjimi novosti je tudi nov AMG GT.

Pri električnih avtomobilih je Murn zelo zadržan. Če so bili pred leti ob prihodu modela EQE še zelo optimistični, zdaj načrtov v konkretnih številkah sploh nimajo. Namenske električne avtomobile imajo le v višjih cenovnih segmentih (EQE, EQS in njuni SUV izvedbi), v visokoprodajnem segmentu pa ponujajo le električne avtomobile na bencinski platformi. Po besedah Murna prodaje električnih avtomobilov ne bodo spodbujali za vsako ceno, kar torej pomeni predvsem odločen ne morebitnim popustom in zniževanjem cen. Mercedes je lani v Sloveniji uspel prodati 148 električnih vozil. Med osebnimi avtomobili so bili deveta najuspešnejša znamka.

Letos v Slovenijo trideset novih CLE coupe

Da so trgovci zavihali rokave, so pokazali že z novim modelom CLE coupe. To je novost v Mercedesovi ponudbi, ki velja za naslednika nekdanjega modela razred E coupe. To je 4,85 metra dolg elegantno športni avtomobil, ki je od neuradnega predhodnika daljši za 1,5 centimetra. Obenem je tudi nekoliko nižji. Oblikovno ga odlikujejo tudi kratki previsi in večja kolesa, ki merijo od 18 do 20 palcev.

Notranjost ne prinaša večjih sprememb. Osrednji zaslon, ki omogoča tudi uporabo aplikacij, kot sta TikTok in Zoom, je za osem stopinj obrnjen proti vozniku. CLE coupe je kajpak namenjen cestnim potepom v dvoje. Tudi za prtljago bo dovolj prostora, saj prtljažnik meri spodobnih 420 litrov.

Motorji bodo sprva štirje bencinski in en dizelski. Vsi so blagi hibridi z vgrajenim 17-kilovatnim elektromotorjem. Pozneje prihaja tudi priključni hibrid, prav tako pa tudi športna različica AMG.

Pred izbiro dodatne opreme cenovni razpon od 63 pa do sto tisoč evrov

Osnovni bencinski motor bo imel moč 150 kilovatov, zmogljivejša pa 190 oziroma 280 kilovatov. V tem primeru za pogon že skrbi bencinski šestvaljnik, ki bo predvidoma med najbolj zaželenimi motorji v CLE coupe. Dizelski motor ima moč 145 kilovatov.

Za boljše vozne lastnosti bo mogoče dokupiti tudi štirikolesno krmiljenje in sistem dinamičnega nadzora nad nagibanjem karoserije.

Iz Stuttgarta bodo v Slovenijo letos poslali trideset vozil CLE coupe, od tega osem kabrioletov. Dve tretjini so načeloma že prodali in to kljub dejstvu, da za nekatere izvedbe cena uradno še ni znana. Osnovni CLE coupe se bo začel pri 63 tisoč evrih, različica s šestvaljnim motorjem pri 85 tisoč, AMG pa nato že pri okrog sto tisoč evrih. Vsem cenam bo v praksi kajpak treba prišteti tudi še nekaj dodatne opreme, kar pa je pri tradicionalnih premijskih znamkah že stalnica.

