Izvirni trendesetter za 30 slovenskih poslovnežev

Slovenska predstavitev: mercedes-benz CLS

Video: Prvi vtisi z mednarodne predstavitve

Kaj prinaša izvirni trendsetter?

CLS je pred skoraj petnajstimi leti postal izvirni trendsetter, odgovoren za današnji naval štirivratnih kupejev, danes pa v novi preobleki znova narekuje estetske smernice znamke. Oblikovni posegi v karoserijo so predvsem z mislijo na poudarjanje dinamičnega značaja elegantnega kupeja izpeljani z občutkom za evolucijo obstoječih potez. "Naš" Robert Lešnik s svojo ekipo še naprej sledi filozofiji brez ostrih robov. V ospredju sta predvsem aerodinamična učinkovitost in večna eleganca predhodnikov. Kljub novim žarometom in maski hladilnika ima CLS prepoznavno bočno linijo z usločeno kupejevsko strešno linijo in izredno aerodinamiko – koeficient zračnega upora znaša 0,26. Estetika deluje v prid aerodinamiki, CLS pa je spet nakazal, v katero oblikovno smer bodo zavili vsi prihodnji mercedesi.

Za osnovno različico 350 d 4Matic bo treba pripraviti 79 tisoč evrov, za 400 d 4Matic 83 tisoč in za 450 4Matic 84 tisoč evrov. Cene za AMG še niso znane, kupci pa bodo svojo naročilo lahko oddali maja. Od leta 2014 se je za Mercedesovega posebneža odločilo 151 kupcev, v svetovnem merilu pa 350 tisoč. Pri uvozniku letos načrtujejo prodajo približno 30 avtomobilov, velika večina bo dizelsko gnanih primerkov. CLS 300 bo na voljo za naročilo od aprila, CLS 350 pa od maja.

CLS napoveduje oblikovni preporod znamke. Kot prvi je njegov videz povzel novi razred A. Foto: Gašper Pirman Oblika, ki v ospredje potiska funkcionalnost in aerodinamiko. Foto: Gašper Pirman

Prezračevalne šobe se ob uravnavanju klimatske naprave obarvajo modro ali rdeče. Foto: Gašper Pirman

Tako kot v razredu E sta na armaturni plošči nameščena dva 12,3-palčna zaslona. Foto: Gašper Pirman

Postavljen ob bok razredu S

Čeprav CLS sloni na enaki arhitekturi kot razred E in je notranjost zelo podobna tisti iz kupeja E, ga zlahka postavimo ob tehnološkega kralja znamke. Veliko večino varnostno-asistenčnih sistemov si je izposodil pri razredu S, zato se CLS uvršča v sam vrh modelne palete. Ker smo praktično vse sisteme podrobno spoznali že na mednarodni predstavitvi in testu, bomo izpostavili le tretjo generacijo avtonomne vožnje. Z opcijskim paketom voznih asistentov lahko avtomobil na jasno označenih cestah vozi popolnoma sam 30 sekund do hitrosti 210 kilometrov na uro brez voznikovega posredovanja. Prilagaja hitrost, prevzame nadzor nad volanom in sledi vozilu spredaj. Vsakih 30 sekund se mora voznik zgolj dotakniti volana, da potrdi svojo prisotnost. Tudi CLS lahko na podlagi zemljevidov samodejno prilagaja hitrost pred ovinki, križišči in cestninskimi postajami, pri hitrosti od 80 do 180 kilometrov na uro pa s pritiskom smernika sam zamenja vozni pas.

Motorna paleta za prihodnost

Za zdaj so na seznamu motorne palete le trilitrski linijski šestvaljniki, opremljeni z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom ter štirikolesnim pogonom 4Matic. 350 d 4Matic ima 210 kilovatov in 600 njutonmetrov navora, 400 d 4Matic 250 kilovatov in 700 njutonmetrov navora in 450 4Matic 270 kilovatov in 500 njutonmetrov navora. Čez približno dva meseca bosta na voljo še AMG 53 4Matic+ s 320 kilovati in 520 njutonmetri navora ter štirivaljni bencinski agregat z 48-voltnim električnim sistemom. Kmalu bosta na voljo tudi aluminijasti štirivaljnik s sistemom EQ Boost, uradna moč še ni znana, in štirivaljni dizelski agregat s 180 kilovati.

Prvič je CLS opremljen s petim sedežem. Zunanja sedeža imata enak dizajn kot sprednja. Foto: Gašper Pirman

Maja bo na voljo različica CLS AMG 53. Linijski šestvaljnik deluje s pomočjo sistema EQ Boost, električni pomožni kompresor pa izniči turboluknjo v nizkih vrtljajih. Foto: Gašper Pirman

Vas nenehno skrbi za vaš avtomobil? Rešitev je aplikacija me connect.

Pri nas CLS prinaša še eno novost, prihod povezljivostne storitve me connect. Platforma za nove funkcije in storitve je povezana z vozilom, ki lastniku omogoča oddaljen nadzor nad avtomobilom. Vsako novo osebno vozilo mercedes-benz, ki je bilo proizvedeno po 1. decembru 2017, že ima v okviru serijske opreme vgrajeno strojno opremo, ki se poveže na omrežje in oddaja informacijo o položaju vozila. Prav tako imajo vsa osebna vozila vgrajen gumb za klic v sili, ki bo po 1. aprilu obvezen v Evropski uniji za vsa nova vozila.

Aplikacija je na voljo v slovenščini, voznik pa prek aplikacije na telefonu ali spletnega portala nadzoruje praktično vse funkcije avtomobila. Pri tovarni vam uporabo za prva tri leta podarijo, po preteku treh let pa bo za letno naročnino treba doplačati približno 66 evrov.