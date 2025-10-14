Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Toyota corolla

Presenečenje v Tokiu? Toyotin koncept nove corolle, ki bo stara že 60 let #foto

Toyota corolla | Prvi napovednik koncepta, ki bo v Tokiu pokazal trinasjsto generacijo toyote corolle. | Foto Toyota

Prvi napovednik koncepta, ki bo v Tokiu pokazal trinasjsto generacijo toyote corolle.

Foto: Toyota

Toyota s konceptom napoveduje novo generacijo corolle, enega najbolje prodajanih avtomobilov na svetu.

Toyota je razkrila prve fotografije koncepta, ki ga bodo konec meseca pokazali na avtomobilski razstavi v Tokiu. Tehničnih podrobnosti o konceptu še niso povedali, a že fotografije so zelo zgovorne. Oblikovno koncept z obstoječo generacijo corolle nima kaj veliko skupnega. Glede na vidno polnilno vtičnico na levem boku je koncept priključni hibrid ali povsem električno vozilo. Če bi bila corolla električna, bo predvidoma vzporedno ohranila tudi klasični hibridni pogon. Oblikovno je vsaj koncept bližje limuzini kot kombilimuzini.

Avtomobil bo prihodnje leto star že 60 let

Corolla je trenutno na trgu že v svoji dvanajsti generaciji. Toyota jo prvo corollo izdelala že leta 1966, leta 1997 pa so z njo prehiteli Volkswagnovega hrošča in tako je corolla največkrat prodani oziroma izdelani avtomobil na svetu. Leta 2021 so izdelali že več kot 50 milijonov primerkov corolle. 

Toyota corolla | Foto: Toyota Foto: Toyota

Toyota corolla | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota corolla | Foto: Toyota Foto: Toyota

toyota corolla Toyota
