Izum za vsak žep: poglejte, kaj bodo izumili pri Porscheju

Porsche je naznanil nov projekt Virtual Roads s katerim želijo vsem voznikom s pomočjo tehnologije pričarati vožnjo po njihovih najljubših cestah kar v objemu udobnega doma. Le s pomočjo telefona in aplikacije bo voznik izbral svoje najljubše ceste in jih potem enostavno prenesel v domači vozniški simulator.

Za digitilizacijo cest za uporabo v različnih igrah in aplikacijah trenutno potrebujejo laserje in skenerje, celoten proces pa razvijalcem vzame več mesecev, če ne let. Poleg tega poteka celoten razvoj dirkalne igre kar nekaj časa. Pri Porscheju bi radi ta čas bistveno skrajšali, zato so razvili aplikacijo Virtual Roads.

Na pomoč priskoči umetna inteligenca

Pri Porscheju je zadaj programska oprema, ki so jo razvili pri Way Ahead Technologies. Slednja za svoje delovanje uporablja umetno inteligenco. Poleg ceste je programska oprema zmožna ločiti in zarisati tudi okolišče elemente ob cesti, drevesa, znake in druge posebnosti. Celotna pot se nato hitro in natančno izriše v tridimenzionalnem formatu.

Kot so pojasnili pri Way Ahead Technologies trenutna verzija programske opreme lahko digitalizira osem kilometrov ceste v manj kot eni uri. Čas procesiranja je odvisen predvsem od kompleksnosti ceste, tudi od vozil, ki jih voznik srečna na poti. Vsi avtomobili, motoristi in pešci so odstranjeni iz digitalizirane ceste. Program je zmožen zaznati tudi neravnine in različne vrste asfalta, vse to se potem pozna tudi pri vožnji na simulatorju. Kdaj bo Virtual Roads na voljo uporabnikom še ni znano.

Foto: Porsche