Izpušni sistem, ki je povezal Slovenijo in Toyoto #video

Pri Akrapoviču so osem mesecev razvijali izpušni sistem iz titana, narejen izključno za peto generacijo enega najbolj pričakovanih športnikov tega desetletja. Mojstrovina izpod slovenskih rok poveča moč in odzivnost motorja ter znatno izboljša zvočno noto.

Foto: Gašper Pirman Akrapovič je že vrsto let sinonim za najboljše izpušne sisteme ne le v dirkaškem svetu, temveč tudi pri običajnih športnih avtomobilih in motorjih. Z izkušnjami in bogatim znanjem so prepričali proizvajalce vozil, ki v lastni režiji razvijajo športne avtomobile in zunanjih partnerjev niti ne potrebujejo. Med njimi je tudi Toyota. Čeprav so si osnovo za generacijo supre izposodili pri BMW, so povsem od začetka ta legendarni avto razvijali v svoji režiji.

Možnosti so neskončne, a izpuh mora biti zakonit

Še preden so za volan sedli prvi novinarji in avtomobil praktično še ni bil niti razkrit, so ga v roke dobili pri Akrapoviču. V svojih laboratorijih so kar osem mesecev razvijali izpušni sistem, ki bo v ponos imenu supra. Nastal je izpušni sistem iz titana, vizualna in zvočna nadgradnja serijskega izpuha.

A zgodba se tukaj ne konča. Zaradi izboljšanega pretoka plinov jim je kljub filtru trdnih delcev uspelo povečati moč motorja za 2,6 kilovata in 9,4 njutonmetra navora. Hkrati so zmanjšali maso za 43 odstotkov (minus sedem kilogramov), izpušni sistem pa ima končno maso približno 13 kilogramov.

Ne le učinkovitost, šteje tudi videz

Dva okrogla zaključka izpušne cevi imata na zgornji strani prepoznaven napis Akrapovič, notranji del pa je obarvan v modro-vijoličasto barvo. Čeprav se titan z naraščanjem toplotne obremenitve obarva iz modre v vijoličasto in na koncu v rdečo, so pri Akrapoviču notranje dele izpuha obarvali z oksidacijo in s tem poskrbeli še za vizualno nadgradnjo izpušnega sistema.

Zvok vrstnega šestvaljnika je tako bolj poudarjen, basi in globoki toni so bolje uravnavani, hkrati pa so izboljšali zvočno kuliso visokih tonov. Zvok šestvaljnega motorja se tako lahko primerja z zvokom dvanajstvaljnika, predvsem po globini kakovosti zvoka.

Kaj pa cena? Kupci, ki si želijo Akrapovičev izpuh na svoji supri, bodo zanj morali plačati 2.690 evrov brez davka. Za dodatno srednjo cev, brez filtra trdnih delcev in z bolj pretočnim katalizatorjem, pa bodo morali vsi tisti, ki se bodo vozili na dirkališču, doplačati še 980 evrov brez davka.

Tudi za dirkače imajo rešitev

Ker morajo pri Akrapoviču, tako kot pri Toyoti, upoštevati zakonodajo in mejne vrednosti glasnosti izpušnih sistemov, bi lahko nad njihovim sistemom nos vihali najbolj zagrizeni predelovalci. Tako je ob homologiranem izpušnem sistemu "slip on'"na voljo še izboljšana različica osrednjega dela izpušnega sistema.

Ta ponuja izboljšan pretok izpušnih plinov in boljši katalizator ter zaradi odstranitve filtra za trdne delce ni primerna za vsakodnevno uporabo. Še boljši izkoristek in manjša masa bosta navdušila predvsem strastne predelovalce, ki bodo supro peljali izključno po dirkališču. Moč se poveča za 5,3 kilovata in 13,5 njutonmetra navora, masa pa se dodatno zniža še za 1,6 kilograma.

Foto: Gašper Pirman