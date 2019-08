Avtomobil vam ukradejo v manj kot minuti

Britanski What Car? je opravil raziskavo o ranljivosti novih avtomobilov in dokazal, da so nekateri najnovejši avtomobili zelo ranljivi na napade. Lopovi jih lahko ukradejo v samo desetih sekundah. Je to dovolj veliko opozorilo, da je treba pred prihodom polno avtomatiziranih avtomobilov bolje poskrbeti za varnost?

Foto: DS Automobiles

Največje tveganje je brezstična tehnologija

Pri varnostnih testih so se še posebej slabo pri brezstični tehnologiji odrezali trije avtomobili. Najslabše se je odrezal novi DS3 crossback s paketom opreme ultra prestige. Vanj so lahko s pomočjo tehnologije za kopiranje kod prišli v petih sekundah in ga vžgali v naslednjih petih sekundah. Celoten proces je tako trajal le deset sekund.

Prav tako so za vstop in vžig v Audijev brezstrešni TT RS potrebovali deset sekund, toda le takrat, ko je bil sistem brezstičnega vstopa vklopljen in senzor proti tatvini ni bi onemogočen prek gumba na ključu. Če sta bila ta dva elementa vklopljena, v avtomobil niso mogli vstopiti in ga niso mogli zagnati.

Land Roverjev discovery sport iz leta 2018 se je na testu odrezal bolje, vendar so ga kljub temu vžgali v samo 30 sekundah. Če bi bil opremljen z najnovejšo ultra širokopasovno radijsko tehnologijo, ki jo ponuja skupina Jaguar Land Rover in onemogoča kopiranje signala ključa, vanj ne bi mogli vstopiti. Žal so s tem sistemom opremljeni le najnovejši modeli znamke.

Najbolje sta se na testu odrezala BMW X3 in ford fiesta. Pri obeh so strokovnjaki potrebovali 40 sekund za vstop v avto in dodatnih 20 sekund, da so ga lahko odpeljali.

Senzorji gibanja so učinkovita rešitev

Za dodatno varnost pred krajo so pri BMW, Fordu in Mercedes-Benzu pričeli vgrajevati senzorje gibanja, ki vsakokrat ugasnejo signal ključa, ko ta ni v uporabi. Zaradi tega lovilec ne zazna signala ključa in vozila ne morejo odkleniti. Med sedmimi avtomobili na testu jim nobenega ni uspelo ukrasti, če so bili njihovi ključi deaktivirani.

To le potrjuje, da so proizvajalci povsem brezbrižni pri vgrajevanju nove tehnologije v nove avtomobile in ne storijo popolnoma ničesar, da bi jih zavarovali pred krajami. ''Zelo dobra novica je, da majhno število znamk jemlje kraje avtomobilov resno. Toda narediti morajo več, da izboljšajo varnost, še posebej pri rabljenih modelih,'' je dejal Steve Huntingford, urednik medija What Car?